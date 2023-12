Malore prima del cenone di Natale: uscito per andare a correre, l’hanno trovato morto in auto

Vani si sono rivelati i tentativi di rianimazione del personale del 118

Lo conoscevano in tanti nella zona di Latina, considerata anche il suo lavoro di titolare di concessionarie di moto a tra il capoluogo laziale e Anzio. All’età di 60 anni, per cause ancora da accertare, muore Carlo Pica, lo “Zio Carlo” per molti. E’ stato trovato esanime all’interno della sua auto parcheggiata lungo via Ponchielli, strada di accesso alle scuole Galilei e Mattei vicina a un ingresso secondario del campo di atletica dove spesso andava a correre. Già, la corsa, sua grande passione alla quale ha voluto dedicare un pò di tempo poco prima del cenone di Natale.

Un tragico destino

Ad attenderlo però è stato un tragico destino. L’uomo, a quanto sembra, nonostante la volontà di allenarsi potesse fare credere il contrario, negli ultimi giorni non stava bene. Ragion per cui, quando nel pomeriggio non ha dato più sue notizie è scattato l’allarme dei familiari, che hanno tentato di chiamarlo telefonicamente ma invano. Un parente ha rintracciato la posizione del suo smartphone. Carlo era privo di sensi nella sua auto. Non è chiaro quando si sia sentito male. Sono stati chiamati i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazioni Zio Carlo non ce l’ha fatta.