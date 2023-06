Sarà un’estate di lavori e cantieri aperti sulle ferrovie siciliane: ecco le aree interessate

Il calendario degli interventi previsti per migliorare la struttura e l'affidabilità delle ferrovie siciliane.

Sarà un’estate 2023 ricca di lavori di manutenzione e cantieri per le ferrovie e, in generale, per le infrastrutture in Sicilia. Cantieri di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha annunciato una serie di interventi previsti con l’intento di innalzare gli indici di puntualità, regolarità e affidabilità delle linee.

Il Gruppo FS Italiane ha cercato di individuare per i lavori i periodi migliori per minimizzare l’impatto sui viaggiatori. Tuttavia, portare a termine i lavori per “rivoluzionare” le ferrovie locali – avvicinandosi, anche se di un piccolo passo, al “sogno” dell’alta velocità – comporterà necessariamente una temporanea interruzione della circolazione dei treni.

Ecco dove e quando verranno eseguiti i lavori. Per alcune tratte, nell’ambito dei progetti per il potenziamento infrastrutturale, si prevedono anche attività propedeutiche all’installazione della tecnologia Ertms (European Railway Traffic Management System), progetto finanziato nell’ambito del Pnrr per garantire il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni.

Estate 2023, i cantieri lungo le ferrovie in Sicilia

Per le ferrovie in Sicilia – dall’estate 2023 – si prevede una prima fase con una serie di primi interventi di potenziamento e, successivamente, altri lavori per la demolizione e ricostruzione del rilevato ferroviario in sette diversi tratti (circa due chilometri di rete in totale).

E ancora, il risanamento della massicciata per circa 15 chilometri, il rinnovo degli scambi, degli impianti di segnalamento e di trazione elettrica nella stazione di Agrigento Centrale, oltre a vari interventi di consolidamento in gallerie e a altre opere.

Gli interventi interesseranno alcune tratte delle linee ferroviarie Caltanissetta Xirbi-Canicattì- Agrigento, Canicattì-Siracusa, Palermo-Agrigento e Catania-Gela, e comporteranno una rimodulazione dell’offerta commerciale e un servizio di bus sostitutivi.

Il calendario e le interruzioni

Ferrovie in Sicilia, ecco il calendario degli interventi previsti e le eventuali interruzioni della circolazione ferroviaria annunciate per l’estate 2023.

Linea Caltanissetta Xirbi – Canicattì Agrigento : circolazione ferroviaria interrotta tra Caltanissetta Centrale e Aragona Caldare dall’11 giugno all’11 settembre per interventi di manutenzione straordinaria e per interventi di manutenzione straordinaria e attività propedeutiche all’installazione della tecnologia Ertms;

: circolazione ferroviaria interrotta tra Caltanissetta Centrale e Aragona Caldare dall’11 giugno all’11 settembre per interventi di manutenzione straordinaria e per interventi di manutenzione straordinaria e attività propedeutiche all’installazione della tecnologia Ertms; Canicattì-Siracusa : circolazione interrotta fra Canicattì e Gela dall’11 giugno all’11 settembre per interventi di manutenzione straordinaria;

: circolazione interrotta fra Canicattì e Gela dall’11 giugno all’11 settembre per interventi di manutenzione straordinaria; Palermo-Agrigento : circolazione interrotta fra Lercara Diramazione e Agrigento Centrale, dall’11 giugno al 10 settembre, per interventi di manutenzione straordinaria e attività propedeutiche all’installazione della tecnologia Ertms;

: circolazione interrotta fra Lercara Diramazione e Agrigento Centrale, dall’11 giugno al 10 settembre, per interventi di manutenzione straordinaria e attività propedeutiche all’installazione della tecnologia Ertms; Sulla linea ferroviaria Catania-Gela, per lavori di Anas interferenti con la circolazione ferroviaria e per interventi di potenziamento nella stazione di Scordia, si prevedono interruzioni con le seguenti modalità: dall’11 giugno al 17 settembre fra Grammichele e Caltagirone, dal 16 al 19 giugno fra Lentini Diramazione e Grammichele.

Ferrovie e il sogno dell’alta velocità, il caso della Palermo-Catania

Della Palermo-Catania e del progetto di rendere il viaggio in treno più veloce e agevole si discute ormai da molto tempo. E si continua a parlarne e a prevedere progetti, anche se le energie delle autorità sembrano al momento assorbite dal Ponte sullo Stretto e meno dalle ferrovie.

A tal proposito si è espressa Teresa Piccione, vicepresidente del Consiglio Comunale di Palermo e componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Dure le sue parole, rivolte al ministro Salvini ma in generale alle autorità accusate di dimenticare la rilevanza dell’innovazione tecnologica e di disperdere l’occasione rappresentata dal Pnrr.

“Ancora una volta la Sicilia tagliata fuori dall’innovazione. Il Governo non solo ha rimodulato il PNRR

provocando ritardi nel conseguimento degli obiettivi, ma fa pagare i suoi errori alla Sicilia, eliminando il progetto dell’alta velocità della Palermo-Catania. Ricordiamo a Salvini che non basta fare il Ponte sullo Stretto, se nei fatti dimentica le infrastrutture sul territorio siciliano. Dice che ‘Passeremo alla storia per il ponte’? Forse. Sicuramente ci passeremo per lasciare bloccati allo sbarco i cittadini che lo useranno”, ha dichiarato, riaccendendo una polemica già molto accesa in tutto il territorio siculo.

Immagine di repertorio