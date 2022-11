Lavori nell’ex Manifattura Tabacchi: chiude corsia di via Garibaldi

L'ordinanza prevede la chiusura della corsia sud dell'arteria cittadina, nei giorni 17 e 18 novembre di fronte ai civici 240 fino a 260

Corsia chiusa e modifiche alla circolazione di via Garibaldi. Prende corpo il Museo regionale interdisciplinare di Catania che sarà allestito all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi. Proseguono infatti i lavori di adeguamento dello storico edificio per ospitare la nuova struttura. nata dalla volontà dell’allora assessore regionale, il compianto Lino Leanza, all’epoca del governo retto da Raffaele Lombardo.

I provvedimenti

Dopo la consegna dei lavori nel 2020, e alcune opere di adeguamento, si procede con le opere per l’adeguamento dell’edificio. Ieri, il dirigente dei lavori pubblici del comune di Catania, Mario Monica, ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea di una corsia della via Garibaldi. Sull’arteria che collega Piazza Duomo a piazza Palestro insiste infatti una facciata dell’edificio. L’ordinanza prevede la chiusura della corsia sud della via Garibaldi nei giorni 17 e 18 novembre di fronte ai civici 240 fino a 260 e le interdizione della sosta nella corsia Nord. Si procederà a senso unico alternato.