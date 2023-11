“Lavoro dalle 9 alle 17, non ho più una vita”: lo sfogo di una giovane sui social fa discutere

Una ragazza di 21 anni ha pubblicato un video su TikTok in lacrime lamentando di non reggere i ritmi del suo lavoro: polemiche sui social

Fa discutere sul web il racconto di una 21enne della Carolina del Sud, negli Stati Uniti, che in un video pubblicato su Tiktok ha esternato – in lacrime – i suoi problemi legati alla gestione del nuovo lavoro.

In particolare, Brielle Asero, questo il nome della ragazza, che si è trasferita in New Jersey, facendo la pendolare verso Manhattan, dice di lavorare dalle 9 alle 17 – a cui si aggiunge un tragitto di un’ora e mezza la mattina e di un’ora e quindici minuti il pomeriggio – e di non avere “tempo per fare nulla, nemmeno per cucinarmi la cena, o le energie per fare sport”. “Sono così triste. Ho paura di non avere tempo per vivere”, aggiunge. Il video è diventato virale e ha scatenato le polemiche sui social.

Scoppia il dibattito sui social

Il video di Asero ha collezionato diverse critiche negative: “E gli infermieri che lavorano 7-7 con turni di 12 ore?”, “Benvenuta nel mondo degli adulti”.

Ma anche parecchi commenti di supporto: “100000% sì sì sì. L’intero sistema è progettato per esaurirti in modo che tu non combatta per cambiarlo. Non ti lascia nemmeno il tempo per pensare”, “La settimana lavorativa da 40 ore è antiquata ormai, fai bene a sentirti così”.