Lavoro: Adecco ricerca oltre 350 risorse per la Ryder cup 2023

Ecco i requisiti e le figure professionali ricercate

Adecco seleziona oltre 350 addetti/e alla vendita e all’accoglienza in occasione della Ryder Cup 2023, una delle più prestigiose competizioni di golf a livello mondiale, che si terrà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Rm) dal 25 settembre al 1° ottobre.

In qualità di addetto/a accoglienza e vendita le risorse inserite nel team saranno il punto di riferimento per i clienti, che entreranno nello store per acquistare il merchandising legato all’evento, facendo vivere loro un’esperienza d’acquisto unica e irripetibile. Non si richiede esperienza pregressa nel retail, ma averla maturata sarà requisito preferenziale.