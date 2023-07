Lavoro, Alcott cerca personale in tutta Italia: ecco come candidarsi

Uno dei principali player del settore del fast fashion retail, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei punti vendita

Nuove opportunità di lavoro da Alcott. Il gruppo, uno dei principali player del settore del fast fashion retail, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei numerosi punti vendita sparsi su tutto iol territorio nazionale e nelle sedi. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

LE FIGURE RICHIESTE

Alcott selezione alcune figure da inserire nello staff. Ecco alcuni tra i profili richiesti: Addetto vendita, Store manager, Responsabile commerciale all’ingrosso, Addetto ufficio tecnico, Addetto ufficio retail, Fashion designer, Addetto help desk. I requisiti variano in base all’opportunità.

COME INVIARE LA DOMANDA

Gli interessati potranno presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. E’ possibile inviare la candidatura spontanea.

IL GRUPPO ALCOTT

Alcott nasce nel 1990 come brand cardine del Gruppo Capri e cresce rapidamente, affermandosi, in meno di 20 anni, in Italia e all’estero, come uno dei principali player del settore del fast fashion retail. Nato come brand esclusivamente maschile, si è evoluto seguendo le esigenze del mercato, affiancando alla collezione originale, nei primi anni 2000, una linea donna. Il Gruppo conta 211 store in 6 Paesi del mondo e 1600 dipendenti.