Lavoro, nuove opportunità da Amazon: ecco i profili richiesti e come candidarsi

Offerte di lavoro dal colosso dell'e-commerce. Le figure richieste, le sedi e come partecipare alla selezione

Nuova opportunità di lavoro da Amazon. Il colosso dell’e-commerce è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire in organico nei vari centri di distribuzione sparsi sul territorio italiano. In particolare si ricercano Addetti al magazzino, Assistenza Clienti e Manutentore elettrico/meccanico.

La selezione è aperta a maschi e femmine. Le sedi di lavoro sono Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo); Cividate al Piano (Bergamo); San Salvo (Chieti); Agognate (Novara); Passo Corese (Rieti); Vercelli; Castel San Giovanni (Piacenza); Torrazza (Torino) e Colleferro (Roma). In continuo aggiornamento le selezioni per magazzinieri per i depositi di smistamento e magazzini presenti nelle seguenti regioni: Lombardia, Puglia, Sardegna, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Abruzzo, Marche, Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige e Veneto.

Le figure richieste

La funzione del magazziniere all’interno di un centro dei poli logistici del Gruppo: addetti allo smistamento, caricare e scaricare la merce, ricevere i pacchi, smistare e stoccare i prodotti, controllare la qualità, prelevare, imballare e spedire gli ordini utilizzando uno scanner. Il pacco dovrà essere classificato in base alla destinazione e alla grandezza. Il magazziniera dovrà rispettare le norme di sicurezza e qualità.

I requisiti

Non è necessaria una esperienza pregressa. I candidati sono sono maggiorenni e disponibili a lavorare su turni (anche notturno) e nei fine settimana.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Amazon

Amazon.com, Inc. è un’azienda di commercio elettronico statunitense, con sede a Seattle nello stato di Washington. È la più grande Internet company al mondo. Il 23 novembre 2010 viene lanciata la versione italiana di Amazon. Nel gennaio 2014 Amazon attiva la spedizione serale che permette di ordinare un pacco entro le 12 e riceverlo entro le 21 dello stesso giorno. Nel luglio 2015 l’azienda annuncia il proprio modello di consegna delle merci tramite droni. Sono 8 otto i grandi centri di smistamento: Castel San Giovanni, Passo Corese, Vercelli, Torrazza Piemonte, Castelguglielmo, Colleferro, Novara e Cividate al Piano.