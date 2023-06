Lavoro, Apple cerca personale in Italia: ecco i requisiti e come inviare la domanda

Ecco tutte le figure professionali, le sedi e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro da Apple. Il colosso statunitense è in continua ricerca di figure professionali da inserire nei vari settori dell’Azienda, presente con sedi sparse in campo internazionale e con punti vendita e uffici tecnici presenti sul territorio italiano. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati ed è possibile inviare la candidatura spontanea.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare nell’Azienda di Cupertino. Ecco alcune figure professionali richieste da Apple: Ingegneri del software, Progettisti industriali, Esperti di user experience (UX), Esperti di marketing e comunicazione, Specialisti delle vendite e assistenza clienti, Esperti di ricerca e sviluppo, Esperti di cybersecurity. I requisiti e le sedi variano in base al ruolo.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Apple

Apple Inc. è un’azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a Cupertino, in California. È considerata una delle società tecnologiche Big Tech, assieme ad Amazon, Google e Meta. In Italia sono presenti oltre 17 Apple Store. Al 2020, la società impiega 137.000 dipendenti a tempo pieno e mantiene 510 negozi al dettaglio in 25 Paesi.