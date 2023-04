Lavoro, PoltroneSofà cerca venditori in tutta Italia: ecco dove e come inviare la domanda

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in PoltroneSofà. L’azienda leader nella produzione e vendita di divani e componenti d’arredo, è alla ricerca di venditori per gli store presenti su tutto il territorio italiano.

Le figure richieste

PoltroneSofà, oltre al ruolo di venditore, è alla ricerca di altri profili. Eccone alcuni: Addetto al Controllo Qualità; Amministrazione del Personale; Impiegato/a Ufficio Layout; Impiegato/a Ufficio Marketing e Comunicazione con lingua francese; Senior Business Analyst; Social Media Specialist; Web Content Specialist. La selezione è per diplomati e laureati. I requisiti variano in base al ruolo scelto.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Poltrone&Sofà

Nata a Forlì nel 1995, Poltronesofà è diventata oggi il marchio leader in Italia nella produzione e vendita di divani e poltrone in tessuto. Sono presenti in Italia con 161 negozi e in Europa con 95 negozi tra Francia, Malta, Cipro, Belgio e Svizzera.