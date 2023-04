Lavoro, assunzioni in Burger King: ecco i profili richiesti e come candidarsi

I requisiti variano in base al ruolo scelto dal candidato. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati

Nuove opportunità di lavoro nella grande catena di Burger King. Il colosso del fast food cerca alcune figure professionali da inserire nei ristoranti presenti in Italia.

I profili richiesti

Ecco alcuni dei profili richiesti dall’azienda: Addetto Fast Food, Assistant Manager, Addetto/Addetta ristorazione, Tirocinio addetto fast food. I requisiti variano in base al ruolo scelto dal candidato. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Burger King

Burger King ha inaugurato il primo ristorante in Italia, a Milano, nel 1999 e appena 15 anni dopo ha celebrato l’apertura del centesimo ristorante italiano. Nel 2015 l’azienda ha messo in atto un importante piano di espansione sul Paese, cominciando ad inaugurare nuovi ristoranti a gestione diretta, che vanno ad affiancarsi alle aperture in franchising. Oggi i ristoranti della Penisola sono più di 175.