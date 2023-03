Lavoro, Banca Mediolanum cerca oltre 20 figure professionali: come inviare la domanda

Ecco le opportunità professionali richieste dall'azienda presente con oltre 450 uffici su tutto il territorio nazionale

Nuove opportunità di lavoro da Banca Medionalum. Una delle principali banche private italiane sta cercando personale da inserire nelle varie sedi italiane.

I profili richiesti

Ecco alcune opportunità professionali (in continuo aggiornamento) per lavorare in Medionalum: Accounting Specialist; Addetto Advisory & Controls Compliance, Banking specialist, Capital Management Specialist , Controllo & Investor Relations@BMed, Programma Next Coordinatore Servizio SRE Credit Analyst (Prestiti Personali) Credit Reporting Analyst Credit Risk Modelling Functional Analyst – App @Flowe HR Administration & Payroll Interest Rate Risk Analyst Internal Audit – ICT Auditor

Investment Banking Junior Associate – M&A, DCM e ECM Investment Banking Manager – M&A e DCM

IT Data Architect IT Risk Specialist Junior Researcher & Service Design Specialist – temporary @Flowe

Junior Risk Analyst – Stage Legal Specialist – Contrattualistica prodotti Vita/Danni Liquidity Analyst

Market Intelligence Specialist – Credito Market Intelligence Specialist – Risparmio Gestito Market Risk Analyst. I requisiti variano in base al profilo richiesto. Chi non dovesse trovare il profilo interessato, puo’ inviare anche la candidatura spontanea.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Medionalum

Banca Mediolanum S.p.A. è una banca diretta che offre servizi bancari, di investimento, assicurativi e del credito. È una banca italiana con sede legale a Basiglio-Milano 3. È la capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, che controlla le società prodotto nei tre settori del business: bancario, assicurativo e del risparmio gestito. È una società quotata nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano. Il 2019 per il Gruppo Mediolanum ha rappresentato un anno di stabilità dell’organico, pari a oltre 2.700 dipendenti. Con oltre 4.000 Consulenti Finanziari e più di 450 uffici sul territorio, è una delle più grandi reti di consulenti finanziari in Italia.