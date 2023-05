Lavoro, Calderone: “Imprese hanno necessità di assumere 1,5 milioni di lavoratori entro luglio”

"Abbiamo record occupati e sono ottimista, prospettiva per prossimi anni buona", ha detto il ministro

“Sono ottimista, abbiamo il record di occupati e la prospettiva, come segnalano tutti gli indicatori economici per i prossimi anni è buona, anche per via del ricambio generazionale in corso. L’ultimo rapporto Unioncamere segnala infatti che le aziende hanno la necessità di assumere un milione e mezzo di lavoratori entro luglio”. Lo ricorda, su ‘Libero’, la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone.

“I motivi di questa impennata” della forbice tra domanda e offerta di lavoro “sono vari, si tratta di una vera e propria tempesta perfetta. Mettiamo insieme la crescita della domanda globale – dice – la sostituzione dei lavoratori che stanno andando in pensione, la diminuzione del numero dei giovani e il numero inadeguato di competenze, soprattutto tecniche, rispetto alla domanda delle imprese e troviamo una combinazione di fattori molto chiara. In questo quadro – dice ancora il ministro – il crollo degli iscritti agli istituti professionali, a fronte della crescita delle iscrizioni ai licei, di questi dieci anni, mostra delle scelte delle famiglie in controtendenza rispetto al mercato del lavoro”.