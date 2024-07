Lavoro con Enel, tutte le info per la candidatura

Tante possibilità anche per i neolaureati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore dell’energia, il gruppo Enel mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Enel, i profili ricercati

Si cercano neodiplomati con competenze tecniche o economiche per ruoli impiegatizi o tecnici. Vi è anche la possibilità di introdurre neolaureati da formare e inserire con contratti di apprendistato o stage retribuiti di 6 mesi. Inoltre vengono offerti stage curriculari a laureandi, neolaureati e laureati in master, dottorati e scuole di specializzazione.

Tra le figure ricercate anche gli esperti che hanno maturato competenze altamente nei settori di provenienza, sia in Italia che all’estero. É importante la conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell’inglese, e l’apertura ad una cultura multinazionale e alla condivisione dei valori aziendali.

Enel, i requisiti per lavorare

Le assunzioni sono rivolte, generalmente, a laureati in varie discipline e a diplomati. Inoltre le opportunità non mancano anche per giovani senza esperienza attraverso tirocini retribuiti per lo più della durata di 6 mesi, o contratti di apprendistato

Come candidarsi

Il colosso italiano dell’energia utilizza, tra i principali strumenti di reclutamento, il portale web riservato alle carriere e selezioni. In questa pagina vengono pubblicate le posizioni aperte presso il Gruppo e si procede alla raccolta dei curriculum.