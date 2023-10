Lavoro in Sicilia, GameStop cerca addetti alla vendita: ecco come candidarsi

L'azienda americana, specializzata nella vendita di videogames, console ed oggettistica, è alla ricerca di personale

Nuove opportunità di lavoro da GameStop. L’azienda americana, specializzata nella vendita di videogames, console ed oggettistica, è alla ricerca di personale da inserire nei punti vendita sparsi in tutta Italia. Posizioni aperte anche per i punti vendita di Catania, Misterbianco, Trapani, Mazara Del Vallo, Belpasso, San Giovanni La Punta, Gravina di Catania, Palermo, Ragusa, Messina, Milazzo.

Le figure richieste

Sono numerose le figure professionali richieste da GameStop. In particolare, l’Azienda selezione personale per il ruolo di Addetto alla vendita. Il candidato, in supporto al team, si occuperà di preparazione, esposizione e vendita dei prodotti; transazioni di cassa; tenere pulito e ordinato il negozio; assistenza ai clienti. Lavoro su turni.

I requisiti

Questi i principali requisiti: buone conoscenze informartiche, attitudine al contatto col cliente, voglia di lavorare in team, spirito commerciale, disponibilità a lavorare nei weekend.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo GameStop

GameStop Corporation, noto semplicemente come GameStop, è un’azienda statunitense con sede nella città di Grapevine. È il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati nel mondo, ma si occupa anche della vendita di accessori per videogiochi, console ed altri apparecchi elettronici, nonché di giochi da tavolo.