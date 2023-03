Lavoro, Italo cerca hostess e steward in tutta Italia: ecco come candidarsi

Le offerte di lavoro, le sedi e come partecipare alla selezione

Italo è alla continua ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico. L’operatore di trasporto ferroviario ad alta velocità seleziona Hostess & Steward di Stazione per le sedi di Torino, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Roma e Salerno.

Le figure richieste

Le figure richieste sono Hostess e dello Steward di Stazione. Ecco le proncipali mansioni: svolge attività legate all’offerta, alla promozione, alla prenotazione e vendita dei prodotti commercializzati; gestisce le attività di informazione e supporto ai viaggiatori, con particolare attenzione alla gestione delle anormalità di esercizio/servizio per garantire una adeguata assistenza alla clientela; assicura il decoro e riordino degli ambienti di Stazione (Biglietterie e Lounge), curando il monitoraggio delle attività svolte da fornitori esterni, nonché il monitoraggio degli apparati e degli equipaggiamenti di stazione; instaura un rapporto di fiducia con i propri Viaggiatori offrendo ascolto, professionalità, passione ed educazione; Svolge attività di assistenza e accoglienza della clientela, curandone il confort e le relazioni. Supporta lo Station Manager per tutte le attività operative; rappresenta nello stile e nei comportamenti il Brand e i Valori Italo.

I requisiti

Ecco i principali requisiti: Titolo di Studio: Diploma/Laurea; Esperienza di almeno due anni nei settori retail, turismo, trasporto; Esperienze lavorative all’estero: preferenziali; Conoscenza lingua inglese: fluente; Conoscenza seconda lingua: preferenziale; Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi; Soft Skills: Orientamento al cliente, Problem solving operativo, Flessibilità, Comunicazione e relazione interpersonale. Il superamento della selezione prevedrà la partecipazione ad un corso di formazione di circa tre settimane, il cui superamento è necessario per l’inserimento al ruolo tramite contratto di Somministrazione.

Come inviare la domanda

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte presente sul portale dell’Azienda e visualizzare l’offerta di lavoro e candidarsi online.

Il Gruppo Italo

Italo è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, ed il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità ferroviaria. La flotta dei treni Italo è composta da 25 treni Agv 575 in grado di viaggiare ad altissima velocità, fino a 360 Km/h e 26 nuovi Italo EVO. Con la sua flotta Italo offre viaggi ricchi di esperienze di intrattenimento e servizi personalizzati, nel massimo comfort, e pensati per le diverse esigenze di ogni tipo di viaggiatore. 4 gli ambienti di viaggio: la Smart offre grande qualità a prezzi competitivi. La Comfort è il mix perfetto tra la convenienza della Smart e la comodità della Prima. La Prima è dedicata a chi, in viaggio, cerca comodità e un servizio curato e attento.