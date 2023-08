Ministero imprese e made in Italy, concorso per 338 assistenti: ecco il bando

Nuovo bando di concorso per il 2023 per lavorare al Ministero delle Imprese: ecco tutte le informazioni utili

Nuova opportunità di lavoro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 338 assistenti da inserire in vari dipartimenti su tutto il territorio nazionale.

I posti

E’ stata resa nota dal Ministero anche la suddivisione dei posti. Ecco l’elenco: 90 assistenti amministrativi; 90 assistenti amministrativi-contabili; 60 assistenti tecnici delle telecomunicazioni; 40 assistenti informatici; 38 assistenti tecnici; 10 assistenti specializzati delle telecomunicazioni; 10 assistenti tecnici specializzati.

I requisiti

I principali requisiti per poter partecipare alla selezione relativa al concorso sono i seguenti: diploma di scuola superiore, essere in possesso di credenziali SPID/CIE/CNE/eIDAS e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Come inviare la domanda

Per partecipare alla selezione è possibile consultare la sezione del sito relativa al concorso, per leggere il testo integrale del bando con i riferimenti e inviare la candidatura. La domanda va inoltrata entro il 29 settembre 2023.