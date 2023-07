Lavoro, nuove opportunità da Just Eat: ecco dove e come candidarsi

Ecco i profili richiesti e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da Just Eat. L’azienda leader mondiale nella consegna di cibo online, è alla ricerca di numerosi profili professionali da inserire nello staff delle sedi sparse su tutto il territorio nazionale.

Le figure richieste

Ecco alcuni profili richiesti dall’Azienda: HR Payroll Admin; Corriere/Fattorino/Addetto alle consegne weekend; Autista part-time, Payroll Specialist, Account Manager Grocery, Bl Analyst Manager, Acquisition Sales Executive. Per quest’ultimo profilo il candidato dovrà garantire la piena efficienza del servizio clienti, si occuperà di acquisire nuovi ristoranti al fine di aumentare la quota di mercato dell’Aziendanella propria zona di competenza, possedere eccellenti doti comunicative e un’esperienza nel settore della vendita sul campo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Just Eat

Just Eat è un servizio in rete di ordinazione e consegna pasti. Agisce come intermediario tra il ristoratore e i clienti. Ha sede a Londra, in Inghilterra e opera in 13 paesi in Europa, Asia, Oceania e nelle Americhe. Fondata in Danimarca, ed in seguito trasferita in Inghilterra, la piattaforma consente ai clienti di cercare ristoranti locali da asporto, effettuare ordini e pagare in rete e di scegliere tra le opzioni di ritiro o consegna. È stato quotato alla Borsa di Londra fino a quando non è stato acquisito da Takeaway.com nel febbraio 2020. E’ presente in Italia dal 2011 e oggi opera con ristoranti partner su tutto il territorio nazionale.