Lavoro, nuove opportunità da McDonald’s: ecco come candidarsi

La catena di ristoranti per il fast food ricerca di alcune figure professionali da inserire negli store su tutto il territorio nazionale

Nuove opportunità di lavoro da McDonald’s. La catena di ristoranti per il fast food è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire negli store sparsi su tutto il territorio nazionale.

Le figure richieste

Tra le figure cercate in tutti i locali c’è l’Addetto alla ristorazione-Crew. L’attività si divide tra cucina e sala ristorante: in cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

I requisiti

Eecco i requisiti: Ottime doti relazionali;​ Diploma di scuola media superiore; ​Orientamento al lavoro di squadra; Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo McDonald’s in Italia

La rete di McDonald’s coinvolge un elevato numero di soggetti con quasi 1.500 punti vendita aperti in Italia: 615 ristoranti e oltre 875 esercizi commerciali tra McDrive (punti di servizio in automobile) e McCafè (bar all’italiana). Di questi l’85% è gestito in regime di franchising.