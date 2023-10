Lavoro, Poste Italiane assume Addetti allo smistamento: ecco dove e come candidarsi

Il Gruppo ricerca personale da inserire nel ruolo di Addetti allo smistamento presso i suoi uffici postali con contratto a tempo determinato

Nuove opportunità di lavoro da Poste Italiane. Il Gruppo ricerca personale da inserire nel ruolo di Addetti allo smistamento presso i suoi uffici postali con contratto a tempo determinato.

Il contratto

L’assunzione prevede l’assunzione a tempo determinato con orario part-time o full-time in base alle specifiche esigenze aziendali. La regione/provincia di assegnazione sarà individuate in base alle esigenze aziendali. Si potrà indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

I requisiti

Per candidarsi non sono richieste conoscenze professionali specialistiche. L’unico requisito è la disponibilità a lavorare su turni notturni.

Dove sono i posti di lavoro

I posti di lavoro per operatori di sportello sono disponibili presso gli uffici postali nelle seguenti province: Ancona, Bologna, Firenze, Pisa, Napoli, Bari, Lamezia Terme, Padova, Verona, Venezia, Genova, Novara, Brescia, Milano Borromeo, Milano Roserio, Roma Via Affile, Fiumicino, Cagliari.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura (termine ultimo il 20 ottobre 2023), nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Addetto allo smistamento, le funzioni

L’addetto allo smistamento deve gestire lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci, amministrando il magazzino e i relativi flussi informativi.

Il Gruppo Poste Italiane

Con 160 anni di storia, una rete di circa 12.800 uffici postali, 121.000 dipendenti, 586 miliardi di euro di Attività Finanziarie Totali e 35 milioni di clienti. Poste Italiane rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela. Costituisce la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia, attiva nei settori della logistica, nella consegna di corrispondenza e pacchi, nei servizi finanziari e assicurativi, nei sistemi di pagamento e nella telefonia.