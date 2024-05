Lavoro con Poste Italiane, assunzioni anche in Sicilia: ecco le posizioni aperte a maggio 2024

Dagli operatori di sportello ai programmi per laureati: ecco le opportunità con Poste Italiane.

Al momento attuale (maggio 2024) sono numerose le offerte di lavoro attive con Poste Italiane: si prevedono assunzioni in Sicilia e in tutto il resto d’Italia, principalmente per operatori di sportello ma anche per consulenti finanzieri e addetti alla logistica.

Ecco le posizioni aperte, i requisiti per accedere e come candidarsi.

Lavoro con Poste Italiane, posizioni aperte a maggio 2024

La principale offerta di lavoro di Poste Italiane per il mese di maggio 2024 riguarda gli aspiranti operatori di sportello: si prevedono assunzioni in tutta Italia, ma l’annuncio è riservato ai cittadini appartenenti alle categorie protette. La sede di lavoro è in una delle seguenti province: Agrigento, Aosta, Belluno, Biella, Bolzano, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì Cesena, Gorizia, Imperia, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Massa Carrara, Modena, Novara, Padova, Parma, Pordenone, Prato, Ravenna, Rovigo, Siena, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

Ci sono, però, anche altri lavori disponibili con Poste Italiane:

Programma laureati categorie protette : opportunità di formazione e inserimento a tempo determinato/indeterminato (sedi: Roma/Milano/Verona/Firenze) per laureati in in discipline economiche, giuridiche e ingegneristiche appartenenti alle categorie protette (L. 68/99).

: opportunità di formazione e inserimento a tempo determinato/indeterminato (sedi: Roma/Milano/Verona/Firenze) per laureati in in discipline economiche, giuridiche e ingegneristiche appartenenti alle categorie protette (L. 68/99). SDA Express Courier (corriere espresso/addetto logistica): posizione aperta in Italia, principalmente nelle regioni del Centro-Nord Italia.

(corriere espresso/addetto logistica): posizione aperta in Italia, principalmente nelle regioni del Centro-Nord Italia. Junior Developer in ambito IT (Roma).

(Roma). Consulenti finanziari : opportunità di lavoro e assunzione con Poste Italiane nelle Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Sardegna e nelle città di Roma e Trento.

: opportunità di lavoro e assunzione con Poste Italiane nelle Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Sardegna e nelle città di Roma e Trento. Bolzano, opportunità per laureati in ambito commerciale .

. Figure di front end , sempre a Bolzano.

, sempre a Bolzano. Project & Construction Engineers per Poste Italiane, progetto Polis: sedi di lavoro a Torino, Genova, Milano, Venezia, Trento, Firenze e Bologna.

Requisiti

Di seguito i requisiti per candidarsi alle posizioni di lavoro aperte per il mese di maggio 2024.

Operatori di sportello – Categorie protette

diploma di scuola superiore quinquennale (la laurea verrà considerata un plus);

iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e grado di invalidità superiore al 45% (33% in caso di invalidità accertata dall’INAIL).

Laureati Categorie protette

Laurea e interesse in uno dei seguenti ambiti: logistica, amministrazione finanza e controllo, compliance e risk management, commerciale, customer service, marketing.

e interesse in uno dei seguenti ambiti: logistica, amministrazione finanza e controllo, compliance e risk management, commerciale, customer service, marketing. Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99).

Laureati in ambito commerciale (Bolzano)

laurea;

patentino di bilinguismo;

ottime capacità di comunicazione e di relazione;

ottima conoscenza del pacchetto Office.

Express Courier per società di Poste Italiane

Diploma con votazione minima 70/100;

disponibilità a lavorare su turni (soprattutto notturni);

collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e voglia di mettersi in gioco.

Front end (Bolzano)

diploma di scuola superiore;

patentino di bilinguismo (livello minimo richiesto B1).

Consulenti finanziari per Poste Italiane

laureati o laureandi (triennale o magistrale);

capacità relazionali e predisposizione all’apprendimento continuo;

propensione ad affrontare le sfide in modo creativo;

interesse al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti;

predisposti per il lavoro in autonomia/di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti;

in possesso di una buona conoscenza del pacchetto Office.

Titoli preferenziali:

il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche;

conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento;

conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD).

Junior Developer

Conoscenza dei sistemi operativi Linux e Windows;

Competenza nello sviluppo in Java, PHP, Python e degli IDE di riferimento;

Dimestichezza con il software distribuito e containerizzato (microservizi) e le catene CI/CD;

Conoscenza sui linguaggi Javascript.

Project & Construction Engineers

Laurea in uno dei seguenti ambiti: Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale;

Dinamismo e volontà di mettersi alla prova.

Come fare domanda

Gli interessati devono inviare la propria candidatura, collegandosi alla pagina dedicata alla ricerca del personale sul sito internet del Gruppo Poste Italiane. È necessario selezionare l’offerta di lavoro di proprio interesse e cliccare su “Invia candidatura ora”.

