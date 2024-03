SAC avvia selezione di guardie giurate per l’aeroporto di Comiso: ecco il bando

Ecco i requisiti e le tempistiche da rispettare per rientrare nella graduatoria della SAC.

L’aeroporto di Comiso alla ricerca di aspiranti guardie giurate: la SAC – società che gestisce lo scalo ragusano e quello etneo – annuncia la selezione pubblica per la creazione di un bacino di circa 100 risorse da impiegare in base alle esigenze aziendali.

Ecco il bando, i requisiti e le informazioni utili per partecipare alla selezione.

Assunzioni SAC, selezione di guardie giurate per Comiso

SAC – Società Aeroporto di Catania SpA – indice una procedura di selezione pubblica finalizzata alla costituzione di un bacino di 100 risorse da assumere con mansioni prevalenti di guardia particolare giurata. L’inquadramento e il trattamento economico è quello previsto dal CCNL del Trasporto Aereo, livello 5, categoria operaio.

Si specifica che l’idoneità dei partecipanti non conferisce direttamente il diritto all’assunzione da parte di SAC, ma quello di essere inseriti nell’elenco-bacino a cui SAC potrà attingere in base alle necessità e i fabbisogni aziendali con contratto a tempo determinato (anche stagionale), orario di lavoro part-time con eventuale clausola elastica o full-time.

I requisiti e la graduatoria

Per accedere alla selezione per aspiranti guardie giurate di SAC del 2024, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Età superiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana o equivalente per legge;

godere dei diritti civili e politici;

idoneità alla mansione;

diploma di istruzione media superiore o equivalente;

avere buona conoscenza dell’informatica;

conoscenza della lingua inglese almeno di livello A2, dimostrabile con certificazioni riconosciute. La SAC considererà equipollenti: Laurea Triennale o Magistrale in Lingue e Letterature Straniere (42/S – 43/S – 44/2 – LM37 – LM38 – LM39) o diploma di istruzione media superiore con indirizzo linguistico;

patente B in corso di validità;

non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali con Tesserino di Ingresso Aeroportuale (TIA).

Anche i titoli di servizio come Guardia Particolare Giurata – addetta all’ispezione dei veicoli, alla sorveglianza, pattugliamento ed altri controlli fisici su passeggeri, bagagli a mano e bagagli da stiva presso aeroporti nazionali/internazionali – verranno valutati nel corso della selezione della SAC. Ecco i punteggi attribuiti in base all’esperienza:

da 0 a 3 mesi: 0 punti

da 4 a 6 mesi: 1 punto

da 7 a 9 mesi: 1,5 punti

da 10 a 12 mesi: 2 punti

da 13 a 15 mesi: 2,5 punti

da 16 a 18 mesi: 3 punti

da 19 a 21 mesi: 3,5 punti

da 22 a 24 mesi: 4 punti

da 25 a 27 mesi: 4,5 punti

da 28 a 30 mesi: 5 punti

da 31 a 33 mesi: 5,5 punti

da 34 a 36 mesi: 6 punti

da 37 a 39 mesi: 6,5 punti

da 40 a 42 mesi: 7 punti

da 43 a 45 mesi: 7,5 punti

da 46 a 48 mesi: 8 punti

da 49 a 51 mesi: 8,5 punti

da 52 a 54 mesi: 9 punti

da 55 a 57 mesi: 9,5 punti

da 58 a 60 mesi: 10 punti

Come e quando fare domanda

Per partecipare alla selezione SAC per guardie giurate per l’aeroporto di Comiso serve compilare il modulo online sul sito https://www.csselezioni.it/gevi-societaaeroportocatania/. Alla domanda bisogna allegare: fotocopia del bollettino di versamento di 10 euro per le spese concorsuali; copia della certificazione rilasciata da Enti Certificatori formalmente riconosciuti per la conoscenza dell’inglese; domanda di partecipazione compilata.

Selezione SAC per guardie giurate, la scadenza

L’iscrizione alla selezione è attiva dalle ore 12 del 22 marzo 2024 alle ore 12 del 12 aprile 2024.

