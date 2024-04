Lavoro con Mondo Convenienza in Sicilia, si cercano arredatori: ecco come candidarsi

Opportunità nelle sedi di Palermo e Catania: i requisiti e le modalità di invio del CV.

Nuova opportunità di lavoro in Sicilia con Mondo Convenienza: l’azienda è alla ricerca di arredatori nelle sedi di Palermo e Catania.

Ecco i dettagli sull’annuncio e le informazioni utili per inviare la propria candidatura.

Lavoro con Mondo Convenienza in Sicilia, si cercano arredatori

L’azienda è alla ricerca di arredatori e arredatori tecnici per le due sedi principali siciliane, rispettivamente a Palermo e a Catania. A Catania sono aperte due posizioni: una per arredatori e una per arredatori tecnici; a Palermo, invece, solo quella per aspiranti arredatori.

Lavoro per arredatori in Mondo Convenienza Sicilia, l’offerta

L’azienda offre un Contratto di collaborazione a Partita Iva con un compenso di 2150 euro lordi, oltre alla possibilità di lavorare “in un ambiente giovane, informale e stimolante che agevola il confronto tra le persone e le supporta nella crescita”.

Le attività previste

Arredatori per Mondo Convenienza

Allestire ambienti seguendo gli standard aziendali, restituendo il concept attraverso la propria manualità e creatività, con l’obiettivo di rendere più attraente il prodotto;

Elaborare reportistica ad hoc secondo le linee guida aziendali;

Partecipare a nuove aperture, workshop, restyling e webinar formativi.

Arredatori tecnici

Realizzare, all’interno del punto vendita di Mondo Convenienza, le ambientazioni create dal reparto Visual, seguendo gli standard aziendali, in base ai progetti forniti;

Interfacciarsi con il reparto Visual per la risoluzione preventiva di problemi progettuali e logistici;

Richiedere i preventivi agli artigiani, monitorando i costi e inserendoli a sistema, supervisionando le maestranze in tutte le fasi realizzative. Procedere ad eventuali ordini di materiale decorativo;

Preparare schemi di montaggio delle decorazioni;

Supervisionare gli scarichi dei materiali e gestire la logistica ad essi collegata, secondo le procedure aziendali;

Coordinare le varie attività, in linea con le esigenze del punto vendita Mondo Convenienza e rispettando le tempistiche dettate dalla sede, durante tutte le fasi che portano alla realizzazione delle scenografie. Elaborare reportistica ad hoc secondo le richieste aziendali;

Provvedere al costante aggiornamento dei report relativi alla giacenza dei materiali, gestire e ottimizzare gli ordini in accordo con il coordinatore di area;

Redigere report fotografici o file nel formato richiesto;

Occuparsi dell’inventario dell’oggettistica non in vendita presente nel punto vendita;

Svolgere occasionalmente attività propedeutiche alla progettazione e realizzazione di nuove scenografie e/o inserimento di nuovi prodotti.

Requisiti

Arredatore

Laurea preferibilmente presso l’Accademia della Belle Arti (indirizzo scenografia), IED o una formazione in design di interni;

Esperienza in ruolo analogo e consolidate competenze in ambito visual preferibilmente nel settore dell’arredamento di interni;

Conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office;

Capacità organizzativo/gestionali, dinamicità, flessibilità, attenzione al dettaglio e gusto estetico.

Arredatore tecnico con Mondo Convenienza

Laurea in Architettura di Interni/IED;

Consolidate competenze in ambito di progettazione e allestimenti;

Esperienza pregressa in ruolo analogo preferibilmente in ambito retail;

Capacità organizzative e gestionali, predisposizione al lavoro in team, ottime capacità comunicativo/relazionali.

Come fare domanda

Per candidarsi all’offerta di lavoro di Mondo Convenienza, basta andare sulla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale (https://www.mondoconvenienzagroup.com/posizioni-aperte/), scegliere l’annuncio di proprio interesse in base ai filtri a disposizione (Funzione, sede) e cliccare su “Invia candidatura”. In alternativa, c’è la possibilità di inviare una candidatura spontanea per altre posizioni.

