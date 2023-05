Lavoro, Starbucks cerca personale in Italia: ecco dove e come candidarsi

Ecco i profili richiesti, le sedi e come inviare la domanda

Starbucks, famosa catena di caffetterie, cerca personale da inserire in organico nei ristoranti presenti sul territorio italiano e in vista delle prossime aperture nel corso del 2023. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. E’ possibile, inoltre, inviare la candidatura spontanea.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per poter lavorare nel mondo di Starbucks. Ecco alcune figure professionali ricercate per i ristoranti presenti in Italia: Barista, Store Manager, Assistant Store Manager.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Starbucks

Starbucks è una catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971. Parte di essa è la più grande catena del suo genere al mondo, con 28.720 punti vendita in 78 paesi, di cui 12.000 negli Stati Uniti.