Würth assume ancora in Sicilia, nuovo store a Catania: ecco l’offerta di lavoro

Opportunità con l'azienda leader nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio in Sicilia.

Würth annuncia una nuova assunzione a Catania: l’azienda ha pubblicato un’offerta di lavoro per aspiranti Sales Account per lo store di prossima apertura.

Ecco i requisiti e come presentare domanda e rimanere aggiornati sulle opportunità con l’azienda.

Würth, assunzione a Catania: l’offerta di lavoro

L’azienda ricerca un Sales Account da inserire all’interno dello Store di prossima apertura a Catania. Chi otterrà il lavoro avrà l’opportunità di lavorare in stretta sinergia con gli altri canali di vendita e dovrà occuparsi di:

Gestire e fidelizzare la clientela;

“Giro visite” e vendita di prodotti e servizi a professionisti del settore di riferimento.

L’azienda offre: CCNL Commercio + piano provvigionale, auto aziendale, formazione tecnica per l’inserimento nel ruolo e per lo sviluppo di competenze specifiche, percorsi di carriera.

Requisiti

Per ottenere il lavoro offerto da Würth, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

Essere proattivi, dinamici e organizzati;

Esperienza (almeno un anno) nel mondo della vendita;

Passione per la vendita e orientamento al risultato;

Diploma o laurea.

Come fare domanda

Per candidarsi all’offerta di lavoro di Würth a Catania, basta accedere alla sezione “Lavora con noi“, trovare l’annuncio di proprio interesse e cliccare sul pulsante “Candidati per questo annuncio” alla fine della descrizione, seguendo le istruzioni. Nel sito ufficiale dell’azienda si trovano anche tutte le posizioni aperte nei punti vendita e nelle sedi nazionali.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

L’azienda Würth

Il Gruppo Würth è leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e montaggio con oltre 125000 prodotti in gamma. In Italia sono presenti oltre 170 store e due Würth Superstore, con un programma di forte incremento delle aperture entro il 2025. Tra i nuovi store, due sono in Sicilia: a Trapani e a Catania.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio