Le contraddizioni non si ignorano

Che triste quadro stiamo consegnando alle generazioni future

Difenderci da chi? Da noi, è la risposta. La contraddizione in cui stiamo vivendo non può essere ignorata. Dalle piccole alle grandi azioni, dalla formulazione di commenti e pensieri, tutto è contraddizione. Non è consegnare una visione apocalittica, ma la descrizione della realtà. Ricordiamo di ricordare il 27 Gennaio il Giorno della Memoria e dimentichiamo che alla fine siamo “in guerra”; ricordiamo la Festa della donna e poi le violentiamo; cerchiamo di contrastare il bullismo, il cyber bullismo, lo stalking, il phishing, “gli …ing” e invece critichiamo, annulliamo, escludiamo. Vogliamo che i nostri diritti vengano riconosciuti e invece critichiamo e condanniamo i diritti degli altri; invochiamo la privacy e siamo sui social a raccontare la vita quotidiana, la vita personale e il corpo esposto senza riserve e senza la cautela che tutto ciò che viene lanciato sui social non ci appartiene più, praticamente spersonalizzati. Niente intimità, riservatezza, solo di tutti e per tutti ma “voglio la mia privacy”.

Condanniamo i social e siamo là, presenti, con l’alibi “basta usarlo in maniera intelligente”. Il dramma della contraddizione è che seguiamo corsi di formazione di qualsiasi genere per conoscere le insidie e come affrontarle, ma consentiamo che esse ci inseguano, anzi le creiamo per contrastarle. Affidiamo la vita dei nostri figli ai Tik Tok, li facciamo evolvere e crescere con la pedagogia degli youtuber, e ci lamentiamo che il mondo “non è più come un tempo, ricco di valori, educazione” e che dobbiamo fare “ormai la società è così”.

Ciò che dispiace è che i sedicenti acculturati, spostano i confini della liceità, che non è moralismo, verso l’assurdità delle contraddizioni. Che triste quadro stiamo consegnando alle generazioni future, e il principio responsabilità invocato da Hans Jonas, che ogni gesto dell’uomo che “deve” prendere in considerazione le conseguenze future delle sue scelte e dei suoi atti, si smarrisce in questo mare di contraddizioni.