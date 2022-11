Le Iene, Arisa “infiamma” la puntata del 22 novembre

Ospite speciale della puntata del 22 novembre, la cantane Arisa, ecco alcune anticipazioni su cosa accadrà questa sera su Italia 1

Questa sera a Le Iene, il programma tv di Italia Uno, condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, ci sarà ospite Arisa. Scopriamo di più su chi è la cantante, celebre per il suo talento musicale e i suoi alti e bassi tra privato e show business.

Chi è Arisa: età, carriera, gossip, curiosità

Arisa (vero nome: Rosalba Pippa) è originaria di Genova ma è cresciuta a Pignola, un piccolo paese in provincia di Potenza. Coltivando il sogno di diventare una cantante si trasferisce a Milano, inizialmente svolgendo alcuni tra i più disparati mestieri, dalla cameriera all’estetista.

Nel capoluogo lombardo dà inizio alla sua carriera nel mondo della musica, iscrivendosi al Festival di Sanremo 2009 e uscendone vincitrice tra le Nuove Proposte.

Il successo con “Sincerità”

E’ diventata famosa per il brano presentato al Festival di Sanremo “Sincerità” e per un look iconico. Arisa ha avuto una relazione tormentata con Andrea di Carlo, manager tra gli altri di Can Yaman. Arisa ha vinto Ballando con Le Stelle 2021 in coppia con Vito Coppola con il quale ha avuto una relazione. Torna come Insegnante di Amici ad Amici 22.

Profilo instagram

Arisa sul suo profilo Instagram conta 923 mila followers. La cantante condivide molti scatti e selfie della sua vita privata e lavorativa, mantenendo un ottimo e costante rapporto con i suoi followers. Nell’ultimo periodo la cantante propone molti scatti che la vedono esaltare la proprio fisicità, con messaggi di body positivity.

Vita privata

Arisa è stata tanti anni legata al suo manager Lorenzo Zambelli con il quale ha costruito un bel, ma qualche volta difficile, rapporto. Da sempre molto legati, i due hanno avuto qualche difficoltà e si sono lasciati due volte, nel 2016 e nel 2018. Arisa ha infatti adottato due cani, Titti Verdura e Nino Meringa per lenire il dolore. Arisa ha dichiarato “Io l’ho vissuto un amore eccezionale. È stato amaro e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio”. Arisa è molto gelosa della sua privacy rispettando anche la riservatezza di Lorenzo: i due hanno avuto un ritorno di fiamma e sono stati paparazzati insieme nell’estate 2020, innamoratissimi, tra baci e abbracci sulla spiagge della Sardegna. La loro relazione tuttavia è terminata dopo l’estate.

La chirurgia estetica

Arisa attualmente vive nella periferia di Milano e ha dichiarato di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica, più per piacere agli altri che per desiderio personale.

Arisa ha dichiarato in una puntata del Maurizio Costanzo Show di metà aprile 2021 di essere mentalmente attratta dalle donne anche se per il momento non ha avuto esperienze in tal senso che fossero andate oltre l’amicizia.