Le Zes della Sicilia orientale, focus a Confindustria Siracusa

L’Argomento ZES ha molto interessato i numerosi imprenditori presenti, che hanno potuto approfondire le opportunità di investimento nelle aree della provincia ricadenti nelle ZES

Incontro operativo e proficuo ieri, nella sede di Confindustria Siracusa, con Massimo Cartalemi, Project Manager della struttura tecnica dello Sportello ZES Sicilia Orientale, con sede a Catania. Presente anche Massimo Scatà, Responsabile Affari Generali dell’ADSP del Mare della Sicilia Orientale.

L’Argomento ZES ha molto interessato i numerosi imprenditori presenti, che hanno potuto approfondire le opportunità di investimento nelle aree della provincia ricadenti nelle ZES: sportello unico digitale con un unico interlocutore per velocizzazione e semplificazione delle pratiche, piattaforma digitale consultabile dagli imprenditori per visualizzare le aree di interesse e possibile riperimetrazione delle aree, d’intesa con i Comuni, per realizzare investimenti.

Le attività principali

Queste le principali attività messe a disposizione dall’Ufficio Unico per consentire agli imprenditori siracusani di fruire delle agevolazioni rappresentate dal credito d’imposta sugli investimenti e della riduzione del 50% sul reddito d’impresa, che si sommano a tutte le altre agevolazioni statali e regionali in essere. A tutto ciò si aggiungono i progetti finanziati dal PNRR in provincia di Siracusa relativi al Porto di Augusta, presentati da Massimo Scatà per un ammontare di 26,2 milioni di euro.

“Vogliamo raccogliere suggerimenti e proposte degli imprenditori per individuare, anche tramite la ri-perimetrazione, nuove aree per nuovi investimenti” – ha commentato il Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona.

Massima disponibilità da parte di Massimo Cartalemi e del suo staff per venire incontro alle esigenze delle imprese “accompagneremo e faciliteremo le imprese che vogliono investire nel territorio, cercando di attrarre anche nuovi investitori nazionali ed internazionali interessati all’area sud orientale dell’isola” ha concluso il project manager.