Lenticchie a Capodanno, ecco perché è tradizione e ricetta per cucinarle

Un piatto tra i più tradizionali e amati del Capodanno, soprattutto dai più superstiziosi.

“Chi mangia lenticchie a Capodanno, conta quattrini tutto l’anno”. Questo antico proverbio spiega perché cucinare lenticchie nella notte di San Silvestro, appena prima di dare il benvenuto al nuovo anno, è una tradizione così ben consolidata anche nel 2024.

Ecco alcune curiosità e delle idee per cucinarle in maniera perfetta per amici e parenti in occasione del cenone più atteso dell’anno.

Lenticchie di Capodanno come portafortuna? La tradizione

Tradizionalmente, si pensa che mangiare le lenticchie a Capodanno porti fortuna, soprattutto in termini di soldi. La tradizione di regalare lenticchie crude sembra avere origini molto antiche: pare che perfino gli antichi Romani facessero gli auguri ai propri cari porgendo un borsello con all’interno questi salutari legumi.

In Italia, la tradizione di cucinarle e condividerle con amici e parenti è consolidata da molto tempo. In Spagna, invece, il ruolo di “portafortuna” per il nuovo anno è riservato agli acini d’uva. “Paese che vai, tradizioni che trovi”, come si suol dire.

Perché seguire questa antica tradizione anche nel 2024? Ecco 3 buoni motivi:

Se sei superstizioso, potrebbe portarti fortuna sul fronte dei soldi ;

; Si tratta di un piatto economico e semplice da preparare e impiattare;

e da preparare e impiattare; Le lenticchie sono molto salutari: sono ricche di fibre e minerali, contrastano l’anemia e aumentano il senso di sazietà.

La ricetta

Vuoi cucinare le lenticchie a Capodanno ma non sai come fare? Ecco una mini-ricetta che può tornarti utile.

Ingredienti

Lenticchie

Cipolla

Sedano

Carote

Olio

Sale

Pomodoro

Brodo vegetale (opzionale)

Procedura

La prima cosa da fare è lavare accuratamente le lenticchie sotto l’acqua corrente, metterle in una pentola con acqua fredda e coprirle. Far bollire l’acqua e cuocere a fuoco basso per circa 5 minuti. Prendere gli ingredienti scelti per “insaporire” i legumi (cipolla, sedano, carote, pomodori… quello che si gradisce, insomma) e preparare un soffritto con un filo di olio d’oliva. Aggiungere poi le lenticchie precedentemente preparate e scolate, dell’acqua e – se si desidera – poco dopo anche del brodo vegetale e proseguire la cottura per circa 30 minuti o fino a completa cottura delle lenticchie. Aggiungere sale, pepe prima di servire.

Cerchi una ricetta più originale? Le lenticchie si possono servire assieme al cotechino, come prevede la tradizione DOC di Capodanno, e/o arricchire con altri aromi e ingredienti (molti, per esempio, aggiungono al soffritto della pancetta, o usano dei chiodi di garofano, altri aggiungono del vino rosso per dare un sapore più forte ai legumi; altri ancora – anche per i più piccoli – aggiungono una patata).

Immagine di repertorio da Pixabay