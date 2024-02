Leolandia Assunzioni 2024, disponibili 10 posti di lavoro: ecco come presentare domanda

Possibilità anche per candidati senza esperienza che potranno fare dei corsi di formazione

Il rinomato parco divertimenti Leolandia, situato a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, ha attivato nel 2024 delle nuove assunzioni dedicate a talenti dinamici e motivati, mettendo a disposizione 10 posizioni lavorative aperte che includono manutenzione alla ristorazione, animazione e sicurezza.

Leolandia Assunzioni 2024, le posizioni aperte

Le posizioni aperte per il 2024 includono: Responsabile Pulizie e Manutenimento Parco, Aspirante Manutentore con diploma tecnico, Manutentore Meccanico Senior, Addette/i Caffetteria, Addette/i Ristorazione, Prima Esperienza Lavorativa, Tata con ottimo inglese, Personaggio Character – Mascotte, Geometra per Ufficio Tecnico, Responsabile Salute e Sicurezza nel settore parchi divertimento.

Leolandia Assunzioni 2024, i profili ricercati

Leolandia accoglie candidati anche senza esperienza, offrendo formazione e supporto per garantire la crescita professionale e personale all’interno del parco. Le qualifiche e le esperienze richieste variano in base alla posizione specifica. Alcune posizioni richiedono specifiche qualifiche tecniche o esperienze precedenti, mentre per altre è valutata positivamente anche la prima esperienza lavorativa. Per questo motivo è necessario leggere attentamente i requisiti per ciascuna posizione aperta.

Leolandia Assunzioni 2024, la selezione

Il processo di selezione prevede un primo colloquio telefonico, seguito da colloqui di gruppo e individuali. Se la tua candidatura sarà ritenuta idonea, sarai contattato per i passaggi successivi. Leolandia fornisce una formazione completa che mira ad acquisire la sensibilità adeguata per soddisfare le aspettative degli ospiti, con momenti formativi creati ad hoc.

Leolandia Assunzioni 2024, come candidarsi

Coloro che intendono proporsi per le assunzioni Leolandia, possono inviare la loro candidatura attraverso la sezione “lavora con noi” del parco dei divertimenti. Compila il modulo online, allega il tuo curriculum vitae con consenso al trattamento dei dati personali e firma.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI