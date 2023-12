Lettera con minacce di morte e insulti a sindaco nell’Agrigentino: aperta inchiesta

"Il mio impegno politico, non solo a favore della mia comunità di Santa Elisabetta, ma anche dell’Ati idrico, non muterà", ha detto Gueli

Lettera con minacce di morte e insulti a un sindaco nell’Agrigentino. E’ successo al primo cittadino del Comune di Santa Elisabetta, Domenico Gueli.

Le parole del sindaco

“Non so chi sia l’autore, ma le forze dell’ordine sapranno dare presto una risposta ai miei interrogativi – dice il sindaco -. Lasciate che in attesa di poterli vedere in faccia, lanci io un messaggio chiarissimo a queste persone: non mi fate paura. Semmai, mi fate pena, costretti come siete a nascondervi dietro l’anonimato”.

Presentata denuncia ai carabinieri

“Il mio impegno politico – aggiunge Gueli – , non solo a favore della mia comunità di Santa Elisabetta, ma anche dell’Ati idrico, non muterà. Non arretrerò di un passo, non chinerò la testa. Registro, purtroppo, come sempre di più i sindaci si trovino a confrontarsi con l’odio sotto varie forme”. In due altre occasioni, nel 2015 e nel 2016 Gueli era stato bersaglio di simili intimidazioni. E’ stata presentata una denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini.