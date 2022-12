Leucemia mieloide acuta, cos’è la malattia con la quale ha combattuto Siniša Mihajlović

Si tratta di un tumore del sangue che colpisce in prevalenza gli adulti, ma non sono esclusi i bambini. Ecco come si sviluppa.

Leucemia mieloide acuta. Questo il male con il quale Siniša Mihajlović ha combattuto a più riprese per tre anni, arrendendosi soltanto ieri, venerdì 16 dicembre.

Si tratta di un tumore del sangue che, come descritto dall’Istituto Humanitas, si sviluppa “nel midollo osseo, nel sangue, nel sistema linfatico e in altri tessuti“. Solitamente la malattia colpisce gli adulti, ma non sono rari i casi anche tra i bambini.

Come si sviluppa la leucemia mieloide acuta

All’insorgere della patologia il midollo osseo inizia a produrre “un elevato numero di globuli bianchi anomali, che presentano mutazioni genetiche nel DNA e che non funzionano correttamente”. Nello specifico, il termine “acuta” vuole indicare la rapida progressione della malattia, particolarmente aggressiva nei soggetti colpiti.

A oggi non sono ancora note con certezza le cause di questa malattia, ma gli esperti concordano nell’affermare che “vi siano implicati sia fattori genetici sia ambientali“.

I sintomi della leucemia mieloide acuta

Humanitas sottolinea che “la comparsa dei sintomi è molto precoce, fin dalle prime fasi di inizio della malattia, tanto che in alcuni casi può essere fatale (in poche settimane o qualche mese) se non si interviene in tempi brevi con le terapie del caso. Ciò nonostante, una buona parte di leucemie acute, soprattutto in soggetti giovani, può essere curata e guarita”.

“I pazienti affetti da leucemia mieloide acuta generalmente riferiscono sintomi di malessere fin dall’esordio della malattia. I sintomi principali più spesso riscontrati sono astenia (stanchezza), febbre e facilità a sviluppare ematomi spontanei e dopo lievi traumi. In alcuni casi il sanguinamento può essere uno dei primi sintomi in relazione a bassi valori di piastrine”.