Sanremo 2023, ecco i cantanti siciliani in gara e i loro brani

Il Festival di Sanremo 2023 sta per iniziare e ci sono anche dei cantanti siciliani in gara: ecco di chi si tratta e quali brani presenteranno.

Il 7 febbraio 2023 il Teatro Ariston ospiterà la 73esima edizione del Festival di Sanremo e ci sono anche cantanti siciliani in gara.

Le novità del Festival

La direzione artistica degli ultimi anni è stata in grado di ridare valore alla kermesse musicale sia con la presenza in gara di artisti italiani già grandemente affermati sia con i risultati che i vincitori e non hanno avuto una volta concluso il Festival.

Nella 73esima edizione, ci saranno in gara 28 nuove canzoni che verranno ascoltate nell’arco delle 5 serate fino a decretare il vincitore.

I cantanti siciliani in gara a Sanremo 2023

Tra gli artisti sono tanti coloro che calcheranno il palco del Teatro Ariston per la prima volta e molti altri sono veterani, anche se confessano che ogni volta è come se fosse la prima. Graditi ritorni sono quelli di Levante e di Colapesce e Dimartino, che in comune hanno l’essere siciliani, oltre ad aver collaborato insieme in passato.

I tre sono gli unici artisti siciliani che saliranno sul palco dell’atteso Festival, anche se Levante da solista e Colapesce e Dimartino in coppia. Per Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, sarà la seconda volta dopo aver portato sul palco “Tikibombom”, un brano a favore della diversità e della sua valorizzazione. Arrivò dodicesima nella kermesse musicale, ma la canzone è rimasta in classifica per settimane e settimane.

Nel frattempo, sono cambiate un po’ di cose nella sua vita. Levante ha pubblicato l’album “Magmamemoria” a cui è seguito un tour, è tornata in libreria con “E questo cuore non mente” ed è diventata mamma di Alma Futura lo scorso 13 febbraio.

“Vivo”, il brano di Levante

L’esperienza della maternità è all’interno di “Vivo”, il brano scelto per Sanremo 2023 da Levante, uno dei pochi cantanti siciliani in gara.

“Una canzone che parla di un momento buio della mia vita, la crisi post-parto”, ha dichiarato in un’intervista l’artista che ha aggiunto: “Quando ho scritto questo brano, il 4 marzo dell’anno scorso, sapevo che avrei affrontato un argomento molto difficile. Oscillavo tra stati d’animo opposti, desideravo ritrovare un equilibrio nonostante la depressione. Al centro della canzone c’è l’ambizione di riprendere possesso della propria vita, riappropriarsi di mente e corpo, avere la sensazione di poterli ancora amare, sentirsi vivi. Credo di aver raccontato tutto questo con parole semplici”.

Insomma, Levante va in controtendenza, ancora una volta. Mentre gli altri parleranno di amore e sentimenti simili o collegati, l’artista originaria di Palagonia affronta il tema della crisi post-parto. Una scelta impegnativa e rivoluzionaria allo stesso tempo che ben sottolinea la caratura di Levante che non si omologa e canta uno degli argomenti ancora rimasti tabù nella nostra società.

Il duetto di Levante

Per “la serata delle cover”, Levante duetterà con Renzo Rubino sulle note di “Vivere”, brano di Vasco Rossi nonché classico della musica italiana. Il 17 febbraio 2023, invece, uscirà “Opera Futura”, il suo nuovo album che contiene dieci nuove canzoni inedite, compresa “Vivo”.

Per annunciare il progetto musicale, Levante ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ho dipinto tutto di verde perché del futuro non so niente eccetto la speranza. Con il verde ho potuto scontornarmi e proiettarmi dove desideravo proprio perché, lungo la strada che mi ha portato a OPERA FUTURA, c’è stato tanto buio e solo la speranza di uscirne si è resa lanterna. La presenza del cigno agisce doppiamente sulla simbologia della speranza ma anche della bellezza e del pensiero leggero, in quanto sconfigge la gravità sentendosi a casa in cielo come in terra e in acqua”.

Colapesce e Dimartino, una coppia di cantanti siciliani a Sanremo 2023

Dopo il successo di “Musica leggerissima”, Colapesce e Dimartino ci riprovano con “Splash”. I due cantautori hanno già spiegato che il brano racconta del peso delle aspettative e di come queste influenzano la nostra vita. Una canzone da dover ascoltare più volte rispetto a “Musica leggerissima” e che si apre al concetto del “lavoro come rifugio dalle avversità di tutti i giorni, per non pensare veramente a come stiamo”.

Con il loro modo ironico, i due artisti hanno condiviso un video sarcastico sul futuro del Festival di Sanremo e si apprestano a vivere il palco dell’Ariston senza dimenticarsi mai di non prendersi troppo sul serio. Per la serata delle cover Colapesce e Dimartino canteranno “Azzurro” di Adriano Celentano con la presenza di Carla Bruni.

Sarà possibile avere “Splash” in versione vinile, come annunciato dai due artisti sui loro profili: “Vinile 45 giri in edizione limitata contenente Splash, brano in gara a Sanremo e Cose da pazzi, il brano incluso in The Bad Guy. Per la doppia copertina ci siamo rivolti a un amico e fotografo eccezionale di cui siamo anche grandi fan: Piero Percoco”.

Il 20 febbraio, invece, i due cantautori siciliani faranno il loro debutto al cinema con “La primavera della mia vita”, il loro primo film. “Lo abbiamo scritto, interpretato e musicato. Un salto nel vuoto e un sogno realizzato in compagnia di @zavvoranges che firma la regia (opera prima!) e che ha scritto il soggetto e la sceneggiatura insieme a noi, quest’ultima scritta con Michele Astori” hanno scritto i due in un post Instagram per rendere nota questa nuova avventura. È il caso di dire che Levante e Colapesce e Dimartino sapranno sorprendere sia i fan sia il pubblico del Festival”.

Sandy Sciuto