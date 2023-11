Levata di scudi contro un nuovo impianto eolico

Le infrastrutture dovrebbero sorgere nei territori di Sambuca di Sicilia, Contessa Entellina, Santa Margherita Belìce, Contessa Entellina e Menfi, ma si teme un forte impatto ambientale

AGRIGENTO – La Valle del Belice torna a mobilitarsi contro i progetti di impianti eolici. Si tratta di un investimento da 50 milioni di euro della Rh Sambuca Wind Srl di Roma, che ai primi di ottobre ha chiesto al ministero dell’Ambiente il via libera alla valutazione di impatto ambientale del progetto denominato “Del Giudice” che prevede l’installazione di nove pale, alte fino a duecento metri ciascuna, nei territori di Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belìce, Contessa Entellina e Menfi. Le infrastrutture di connessione consistono nella realizzazione di un cavidotto a 36kV completamente interrato fino alla stazione elettrica di connessione da realizzarsi nel comune di Menfi.

Sambuca di Sicilia contrario a installare le pale eoliche

“Non siamo contrari alle energie alternative – ha dichiarato Giuseppe Cacioppo, sindaco di Sambuca di Sicilia, che nel 2016 ha ottenuto il titolo di Borgo più bello d’Italia – ma questo progetto potrebbe modificare per sempre il nostro skyline, danneggiando anche gli sforzi che abbiamo fatto per promuovere il turismo, come per esempio attraverso i bandi delle Case a un euro. Queste grandi pale eoliche potrebbero mettere anche a rischio la flora e la fauna del territorio, compreso un raro nido di cicogne che abbiamo preservato da anni. La nostra greenway sarà completamente rovinata”.

A Santa Margherita Belice un “Ni”

Ma mentre Sambuca ha espresso un forte “No” al progetto sia con la proposta della Giunta che dell’intero Consiglio comunale, a Santa Margherita di Belice in Consiglio comunale è venuto fuori uscito un “Ni”. In sede di votazione, infatti, l’Aula si è spaccata: i sei dell’ex gruppo di maggioranza “Santa Margherita Viva” hanno votato per il “No” al Parco Eolico, mentre la minoranza si è astenuta in sede di votazione.

Contro la realizzazione di questo impianto eolico, intanto, si è formato un comitato civico chiamato “Fuori dalle pale”, il cui promotore è Giorgio Maggio, proprietario dell’hotel Don Giovanni, che ha già raccolto centinaia di adesioni e realizzato delle simulazioni grafiche per mostrare l’impatto visivo delle torri eoliche sul territorio. “Sono favorevole all’energia green – ha spiegato Maggio – infatti la mia struttura è alimentata da un impianto fotovoltaico da anni. Ma i miei pannelli sono nascosti nel verde. Le gigantesche pale eoliche che vogliono installare, invece, deturperanno il paesaggio e danneggeranno le attività economiche”.

Proprio per oggi è in programma una visita del vice ministro delle Infrastrutture Edoardo Rici che prima incontrerà il sindaco Gaspare Viola a Santa Margherita di Belice e poi a Menfi sarà ospite di un convegno dal titolo “Infrastrutture, servizi pubblici ed energia per lo sviluppo del territorio”, iniziativa organizzata dall’europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia, Annalisa Tardino.