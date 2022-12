Libero Consorzio Agrigento, riflettori sulla sicurezza delle scuole

Manutenzione straordinaria per alcuni istituti situati nei comuni di Sciacca e Ribera. Pubblicata inoltre la gara per gli interventi di adeguamento antisismico del Liceo Fazello di Sciacca

AGRIGENTO – Riflettori del Libero Consorzio comunale puntati sulla sicurezza degli istituti scolastici. Come reso noto dagli uffici competenti, infatti, sono previsti a breve interventi per il miglioramento delle condizioni di alcuni istituti di proprietà dell’Ente.

È stato infatti firmato il contratto d’appalto relativo all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici della zona Gruppo 8, nei comuni di Sciacca e Ribera, programmati dallo staff tecnico e finanziati con fondi di bilancio dell’Ente. Il contratto è stato sottoscritto dal segretario generale del Libero Consorzio Pietro Amorosia, dal direttore del Settore Manutenzione immobili scolastici Michelangelo Di Carlo e dal legale rappresentante dell’impresa F.G. Appalti di G. Maria Pirrone (avvalente) e G.S. di Scaglione Giuseppe (ausiliaria), con sede ad Agrigento, aggiudicataria dell’appalto (ribasso del 30,188 % sui prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di 197.092,17 euro).

Le scuole interessate dai lavori di manutenzione straordinaria sono: per quanto riguarda Sciacca, l’Iiss Fazello (Liceo classico Fazello di via de Gasperi e Istituto d’arte Bonachia di via de Gasperi), l’Iis Amato Vetrano (Ita Amato Vetrano e Ipsoa Molinari in contrada Marchesa, Iis Amato Vetrano, Convitto alberghiero in contrada Tonnara, Liceo scientifico Fermi di via Parma; a Ribera invece gli interventi saranno eseguiti sull’Iiss Crispi, ex Magistrale Crispi piazza Zamenhof, Liceo sperimentale via Circonvallazione, Itcg via Presti.

Inoltre, è stato pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale del Libero Consorzio comunale il bando di gara per i lavori riguardanti gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale del Liceo classico Fazello di Sciacca. Si tratta di un importante appalto dell’importo a base d’asta di 3.616.876,49 euro, finanziati con risorse previste nell’ambito del Piano Next generation Eu.

La procedura di gara sarà effettuata interamente in modalità telematica (Dlgs. 50/2016), mentre le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del portale appalti del Libero Consorzio comunale di Agrigento entro e non oltre le ore 12 del 9 gennaio 2023. L’apertura delle offerte è prevista alle ore 8,30 del successivo 12 gennaio nella sala gare dell’Ufficio Contratti e Gare (via Acrone 27 – Agrigento).