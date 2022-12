Dal Libero Consorzio di Caltanissetta risorse per le strade provinciali

Approvato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per la messa in sicurezza delle Sp 42 e 44. La soddisfazione da parte del sindaco di Marianopoli, Salvatore Noto: “Ma abbiamo ancora tanto da fare”

MARIANOPOLI (CL) – Si è concluso il lungo percorso del Libero Consorzio comunale nisseno volto a decidere ed organizzare l’utilizzo dei fondi generati dall’avanzo di amministrazione del 2021. Nei giorni scorsi, infatti, i sindaci del Libero Consorzio hanno approvato all’unanimità l’utilizzo delle risorse, destinandole a due macro-temi: viabilità ed edilizia scolastica.

A informare i cittadini attraverso i propri canali social è stato il sindaco di Marianopoli, Salvatore Noto, che ha in particolare puntato l’attenzione sul tema della viabilità che da ormai troppi anni rappresenta un grosso disagio per tutti i cittadini della provincia. Il Libero Consorzio di Caltanissetta si è concentrato su due arterie fondamentali per la provincia: la Strada provinciale 42 e la Sp 44, arrivando a un risultato considerato soddisfacente ma non risolutivo.

L’Ente intermedio, sia attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, proposto specialmente dai primi cittadini dalla parte Nord della provincia, sia con altri interventi, si è formalmente impegnato a compiere diversi interventi sulle suddette Strade provinciali. La prima attività destinata alla viabilità sarà la rimozione del fango depositato dall’anno scorso nel tratto della Sp 42 che va dal bivio di Chibbò alla Portella del vento. Sempre sulla Sp 42 verrà effettuata una scerbatura in quei tratti che occupano la visuale degli automobilisti.

Il Libero Consorzio ha poi destinato la cifra di 120.000 euro per lo stendimento di manto bituminoso a partire dall’ingresso di Marianopoli e fino all’intersezione della Sp 42 con la Sp 145 e 450.000 euro per interventi di ripristino della sede stradale nella Sp 42 (da Marianopoli fino a San Cataldo) e Sp 44 nel tratto tra l’intersezione con la Sp 145 e fino all’intersezione con la Sp 155.

“Voglio ringraziare – ha dichiarato il primo cittadino di Marianopoli, Salvatore Noto – il commissario Duillo Alongi e l’ingegner Mario Denaro per aver compreso la mia preoccupazione sulla viabilità della nostra provincia, oltre a tutti i colleghi sindaci che hanno sostenuto le mie richieste, in particolare il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, rappresentato dall’assessore Giuseppe Rando, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato, i colleghi di Villalba e Vallelunga, Maria Paola Immordino e Giuseppe Montesano, nonché il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania”.

“Ho già effettuato i primi sopralluoghi – ha aggiunto Noto – per gli interventi di pulizia e bitumazione sulla Sp 42, a partire dal bivio di Chibbò con i tecnici della provincia. Ci tengo a ringraziare gli stessi professionisti per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata alla problematica della viabilità”.

“Mi ritengo moderatamente soddisfatto – ha concluso Noto – perché siamo coscienti che c’è ancora tanto da fare, ma allo stesso tempo confido nel lavoro mio e della mia Amministrazione, che sono improntati al bene dei cittadini e di tutta la comunità”.