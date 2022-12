Libri: Palermo, Andrea Cisternino racconta la sua storia nell’Ucraina in guerra

Circondato da truppe ostili, senz’acqua né cibo, è rimasto a gestire il rifugio Italia KJ2, che accoglie 453 animali di ogni specie, salvati da abusi e maltrattamenti

La vicenda narrata nel libro comincia il 24 febbraio di quest’anno. Dopo l’invasione dei russi, Andrea Cisternino, dopo essersi rifiutato di lasciare l’Ucraina per non abbandonare gli amati animali, è rimasto isolato con quattro collaboratori per oltre due mesi a pochi chilometri da Kijv, circondato da truppe ostili, senz’acqua né cibo, a gestire il rifugio Italia KJ2, che accoglie 453 animali di ogni specie, salvati da abusi e maltrattamenti. A salvarli sarà una catena di solidarietà internazionale.

Oggi, Andrea Cisternino sarà a Palermo, presso la sala Almeyda dell’Archivio Storico Comunale di Palermo, in via Maqueda, 157, dalle ore 17 alle ore 18.30, per ripercorrere i drammatici giorni raccontati nel suo nuovo libro “Non per coraggio ma per amore. La mia storia sotto le bombe con 400 animali da salvare”. Saranno proiettati i video girati in Ucraina e quello di Elisabetta Canalis, autrice della prefazione.

L’evento è organizzato dall’Associazione italiana Rescue pastori tedeschi con la collaborazione di ENPA Palermo. E’ previsto l’intervento del volontario animalista palermitano Salvatore Libero Barone.