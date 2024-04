Librino, droga e spaccio in un appartamento: arrestato 21enne

Recuperati 20 grammi di cocaina e 40 grammi di marijuana, suddivisi in numerose dosi ed esposti in bella mostra per i clienti che sarebbero entrati nell’appartamento

Nell’ambito di un mirato servizio antidroga nel quartiere di Librino (Catania), i carabinieri hanno arrestato un pusher con diverse dosi di marijuana e cocaina. Sequestrata, la droga avrebbe fruttato una buona cifra sul mercato. A finire in carcere è stato un 21enne del luogo, già conosciuto alle forze dell’ordine. Il ragazzo, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Librino, mercatino di droga in via Bummacaro: la ricostruzione

Come scoperto dall’attività investigativa dei carabinieri, il pusher di 21 anni aveva allestito un remunerativo commercio di stupefacenti. Il tutto, utilizzando una casa di via Bummacaro come punto di stoccaggio e logistica. A suscitare la curiosità dei carabinieri una corposa struttura di microcamere installate sugli angoli dell’abitazione, utilizzate dal pusher nel caso in cui avesse avuto la necessità di fuggire. Inoltre, a insospettire i militari anche un forte e continuo flusso di gente nei pressi dell’abitazione di Librino, quartiere di Catania. Fatta irruzione sul posto dopo due ore di appostamento, la scoperta: recuperati 20 grammi di cocaina e 40 grammi di marijuana, suddivisi in numerose dosi ed esposti in bella mostra per i clienti che sarebbero entrati nell’appartamento. Inoltre, nelle tasche del pusher è stata rinvenuto la somma di denaro in contanti di 300,00 €, in banconote da vario taglio e guadagno dell’attività illecita.

Librino, scattano i domiciliari per il pusher 21enne

Una volta conclusa la perquisizione, i carabinieri hanno arrestato il pusher 21enne di Librino per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, adesso si trova agli arresti domiciliari.