Licata, il ricco cartellone per le manifestazioni natalizie

Lo scorso fine settimana l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Progresso ha sancito la partenza ufficiale del cartellone, che allieterà le giornate dei cittadini fino al 31 dicembre

LICATA (AG) – Un’atmosfera magica e festosa per avvolgere la città, fino al 31 dicembre 2023, grazie a un ricco cartellone di eventi predisposto e coordinato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo.

Il “Natale a Licata” sarà caratterizzato dai tradizionali mercatini, luminarie, musica, spettacoli e tanti altri eventi capaci di ricreare la magia del Natale nelle piazze e nelle strade che contribuiranno, attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali, a promuovere l’identità e l’economia locale.

Il via al Natale con l’accensione dell’Albero

Il programma ha preso ufficialmente il via la scorsa settimana in piazza Progresso con l’accensione dell’Albero di Natale e l’apertura, in piazza Elena e corso Vittorio Emanuele, dei tradizionali mercatini dove poter acquistare prodotti artigianali, oggettistica e specialità dolciarie tipiche. I Mercatini di Natale saranno aperti nei giorni 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre, dalle ore 17 alle ore 24.

Sempre nei giorni scorsi ha avuto inizio anche “CantaRò”, il tributo alla celebre folk singer licatese Rosa Balistreri e alla musica popolare siciliana. Un grande evento diffuso ricco di spettacoli, manifestazioni ed eventi che si concluderà il 27 dicembre.

Il presepe vivente sabato 16 dicembre

Sabato 16 dicembre sarà la volta del Presepe vivente, che prenderà vita nella villetta Garibaldi, e dell’inaugurazione della Mostra dei Presepi artigianali nel centro storico. Alle ore 19, l’incontro didattico “Il mestiere del puparo” con la Compagnia Brigliadoro che a seguire metterà in scena lo spettacolo di Opera dei Pupi, Alcina.

Licata in Mongolfiera

Venerdì 22 e sabato 23 dicembre, nel Porto Turistico Marina di Cala del Sole si potrà vivere un’esperienza unica e mozzafiato con l’evento “Licata in Mongolfiera”, la due giorni di ascese vincolate che offrirà l’occasione, su prenotazione, di salire a bordo di una delle due mongolfiere e poter ammirare dall’alto la città, il porto e il faro San Giacomo.

Ad animare l’ultima notte dell’anno, domenica 31 dicembre, in piazza Progresso, il “Capodanno in Piazza” con il concertone della band “The Brothers”.