Licata, sostenere le molte sfide del comparto agricolo

Questo l’obiettivo dell’Ufficio Europa del Comune di Licata, che ha invitato gli interessati e in particolare i giovani ad accedere alle risorse messe a disposizione dal Pac a livello comunitario

LICATA (AG) – L’Ufficio Europa del Comune ha reso noto che la Regione Sicilia, Dipartimento Agricoltura, ha pubblicato il bando relativo all’intervento Sre01 Insediamento giovani agricoltori nell’ambito del Piano strategico della politica agricola comune (Pac) 2023/2027.

L’obiettivo dell’intervento è quello di offrire opportunità e strumenti per attrarre giovani agricoltori nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali e offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d’insediamento tra cui l’acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.

L’intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fra 18 anni e 41 anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

Il sostegno all’avviamento per giovani agricoltori, erogato con il pagamento di una somma forfettaria in conto capitale di 50mila euro. Le domande di sostegno dovranno essere rilasciate attraverso il portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) che, a tale scopo, risulterà accessibile per 90 giorni a partire dal 15 ottobre 2023.

Incrementare i posti di lavoro legati all’agricoltura

Tra gli obiettivi della Pac c’è quello di incrementare i posti di lavoro legati all’agricoltura. Gli agricoltori hanno bisogno di macchine, edifici, carburante, concimi e cure sanitarie per i loro animali, i cosiddetti settori a monte. Altri sono invece impegnati nei cosiddetti settori a valle, come la preparazione, la trasformazione, l’imballaggio, lo stoccaggio, il trasporto e la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Complessivamente i settori dell’agricoltura e dell’industria agroalimentare offrono quasi quaranta milioni di posti di lavoro a livello comunitario.

Per operare in modo efficiente e rimanere moderni e produttivi, gli agricoltori dei settori a monte e a valle devono poter accedere facilmente alle informazioni più recenti riguardanti le questioni agricole, i metodi di allevamento e gli sviluppi del mercato. Nel periodo 2014/2020 le risorse della Pac sono state utilizzate per fornire tecnologie ad alta velocità, servizi Internet più efficienti e infrastrutture migliori a 18 milioni di cittadini che vivono nelle aree rurali, pari al 6,4% della popolazione rurale dell’Ue.

Gli agricoltori devono inoltre affrontare una duplice sfida: produrre alimenti e proteggere la natura e salvaguardare la biodiversità. Utilizzare con prudenza le risorse naturali è essenziale per la produzione di alimenti e per la qualità di vita e anche in questo senso le risorse messe a disposizione possono rivelarsi essenziali per lo sviluppo del comparto.