VIDEO | Sicilia pronta a cantare con Ligabue: due date del “Dedicato a noi” tour a Messina

Il cantante sarà in concerto al Palarescifina di Messina: ecco le sue emozioni durante il tour.

Il “Dedicato a noi – Indoor tour” arriva in Sicilia con due date. Dopo essersi liberato dall’influenza, Luciano Ligabue sarà in concerto al Palarescifina di Messina il 30 novembre e l’1 dicembre 2023.

“Sono contento di essere in tour, che è la mia vera e propria vacanza. Nei palazzetti, in particolare, è tutto chiuso, inclusi il suono e la risposta della gente. In genere, avviene una risposta selvatica su cui conto molto”, ha dichiarato Ligabue che è tornato a girare l’Italia in lungo e in largo con un tour dopo la pandemia.

Per i due concerti messinesi, sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “Il gruppo” composto da: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

Nel “Dedicato a Noi – Indoor tour” la scaletta dei concerti cambia a ogni data. A tal proposito, Ligabue ha spiegato: “Vorrei veramente offrire ancora alla gente la possibilità del gusto della sorpresa. Nel senso che sono un po’ annoiato dal fatto che già la gente sa le canzoni che fai perché gira la scaletta del giorno prima. Stavolta voglio vivere più di sorprese la nostra esperienza e soprattutto farle vivere a chi verrà”.

Durante le due date messinesi, quindi, non mancheranno i grandi successi dell’artista diventati oramai dei classici, ma ci sarà spazio soprattutto per “Dedicato a Noi”, quattordicesimo album di inediti e venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultratrentennale.

Dopo i concerti a Messina, gli unici in Sicilia, il “Dedicato a Noi – Indoor Tour” continuerà con le date da recuperare di Eboli, Bari e Roma. Ligabue chiuderà il tour nei palazzetti il 28 dicembre 2023 a Zurigo.

L’album “Dedicato a noi”

Per Luciano Ligabue ha ancora senso pubblicare un album, nonostante il mercato discografico funzioni diversamente e punti molto sui singoli.

“Da quando, più di trent’anni fa, ho avuto la fortuna di potere scrivere e pubblicare il mio primo album, non riesco a farne a meno e anche se resto un appassionatissimo tifoso della “canzone a sé”, è attraverso la completezza di un album che sento di riuscire a esprimere quello che voglio e devo – ha raccontato l’artista – È andata così anche stavolta in cui, fra la trentina e passa di canzoni che ho scritto, man mano se ne sono fatte largo undici sia per il loro singolo contenuto che per il quadro d’insieme che compongono”.

L’album è il modo che Ligabue ha trovato per spiegare dove e come sta trovando le risposte rispetto agli eventi degli ultimi anni. Ha confidato: “Stringendomi sempre di più a chi ho vicino, affidandomi alla memoria (ma cercando di non indulgere troppo in facili nostalgie), accendendo di nuovo (e comunque, diciamolo, testardamente) un senso di speranza e di appartenenza. Il bisogno di far parte di qualcosa, magari ancora di quel “noi”. Quel “noi” che voglio pensare abbia in comune lo stesso insieme di valori, speranze, dubbi e convinzioni. Quel “noi” che nonostante i colpi subiti continua a rigirarsi le maniche. Quel “noi” che non si preoccupa, né mai lo ha fatto, di sentirsi: “Fuori moda, fuori posto, insomma sempre fuori, dai”. A quel “noi” questo album è “dedicato”.

Foto di Maurizio Bresciani, video da ufficio stampa