LinkedIn si rinnova: arrivano i giochi all’interno dell’applicazione

L'applicazione LinkedIn ha deciso di rinnovarsi introducendo all'interno dell'applicazione alcuni giochi per gli utenti

LinkedIn si rifà il look. La rete professionale di proprietà Microsoft infatti ha deciso di introdurre i giochi all’interno dell’applicazione dedicata al mondo del lavoro.

I giochi disponibili su LinkedIn

Si tratta di Pinpoint, un gioco in cui bisogna indovinare il tema che lega insieme una serie di parole; Queens, un puzzle game che è un incrocio tra Sudoku e Campo minato; e Crossclimb, che consiste nell’indovinare una serie di parole di quattro lettere e posizionarle nell’ordine corretto. Sono tutti disponibili, anche in Italia, all’indirizzo www.linkedin.com/games. Nelle impostazioni, è possibile visualizzare i comandi e decidere se la propria rete di iscritti può ricevere notifiche sui propri punteggi. LinkedIn li descrive come “giochi orientati al pensiero”, anche se uno degli obiettivi, non annunciati, è quello di far passare più tempo online agli iscritti.

Le regole dei giochi

Ogni gioco può essere aperto solo una volta al giorno e i giocatori possono condividere il proprio punteggio con gli amici, con messaggi che ricordano la “griglia di Wordle”, il titolo acquisito nel 2022 dal New York Times, a seguito di un successo globale. “Questi giochi non sono progettati per essere solo un modo per passare il tempo durante la giornata lavorativa” ha sottolineato Dan Roth, vice presidente del team di prodotto di LinkedIn. “Piuttosto, vogliamo favorire un’apertura del pensiero e un aumento delle connessioni”.

