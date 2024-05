Etna Comics 2024, si cerca personale per l’evento: requisiti e come candidarsi

Etna Comics, la rassegna dedicata agli appassionati di manga e fumetti, è alla ricerca di personale: tutti i dettagli

Etna Comics 2024 si avvicina sempre di più. L’evento, ormai divenuto vero e proprio appuntamento fisso per tutti gli appassionati di fumetti e manga, avrà luogo dal 6 al 9 giugno 2024 presso la canonica location de “Le Ciminiere” di Catania.

La manifestazione, tuttavia, è alla ricerca di personale da inserire in organico in vista della 3 giorni. Ecco quali posizioni risultano aperte e le modalità per inviare la propria candidatura.

Etna Comics cerca personale: l’annuncio di lavoro

Unisciti allo Star Shop Team per ”EtnaComics 2024”!

Sei un appassionato di Fumetti e Manga? Pensi di essere la persona giusta per lavorare in uno stand Star Shop Distribuzione Srl ? Vuoi metterti in gioco? Inviaci la tua candidatura!

Richiediamo:

conoscenza della cultura pop, dei fumetti e dei manga

esperienze precedenti di vendita e/o partecipazioni ad altre fiere

serietà, capacità di stare al pubblico, spirito di iniziativa, impegno e puntualità.

Disponibilità dal 05 al 10 giugno, residenza a Catania o zone limitrofe.

Invia la tua candidatura:

allega il tuo curriculum con fotografia

è gradita una breve descrizione-presentazione

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (l.903/77). ti preghiamo di leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del regolamento (ue) 2016/679 sulla protezione dei dati (gdpr).

