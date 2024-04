Gamestop assume in Sicilia: le posizioni ricercate e come inoltrare domanda

Il noto colosso sui videogames cerca del personale nei punti vendita di Catania, Palermo ed Agrigento: ecco le posizioni ricercate

Gamestop è alla ricerca di personale in Sicilia. Il noto colosso dei videogames sul proprio sito web ha pubblicato degli annunci relativi a posizioni aperte nei negozi di Catania, Palermo ed Agrigento.

Gamestop cerca personale a Belpasso

La figura che stiamo cercando verrà inserita con la mansione di Sales Specialist JIC Corner sul punto vendita nel CC ETNAPOLIS di Belpasso (CT) e sarà di supporto nelle seguenti attività:

raggiungimento degli obiettivi di vendita stabiliti, proponendo la giusta offerta di prodotto con il fine di garantire il miglior risultato possibile in termini di soddisfazione del cliente e profitto aziendale

garantire un Servizio clienti eccellente creando un ambiente accogliente, coordinazione e monitoraggio delle attività pianificate dall’azienda, costruzione e sviluppo del Team di vendita,

affiancare e aiutare lo staff ad acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per interpretare e svolgere al meglio il proprio ruolo, gestione dello stock tramite controlli concordati.

Offriamo inserimento con contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Stipendio fisso + variabile.Orario di lavoro full-time (40h), su turni dal Lunedì alla Domenica. Se ti senti pronto per questa sfida,hai una spiccata propensione alla vendita e orientamento al risultato, hai buone capacità relazionali, comunicative e di ascolto entusiasmo, curiosità e atteggiamento positivo ti contraddistinguono, possiedi un forte orientamento al cliente, hai buone conoscenze informatiche,hai esperienza nel gestire e motivare un team dinamismo e problem solving sono tra i tuoi punti di forza e vuoi essere protagonista nella costruzione di esperienze indimenticabili per i nostri clienti….. allora questo è il momento giusto per candidarti!

Gamestop cerca personale ad Agrigento

L’azienda, in supporto al team dello store presente all’interno del CC CITTA’ DEI TEMPLI, ricerca una risorsa da inserire in stage.

La figura, in supporto al team, si occuperà di:

Preparazione, esposizione e vendita dei prodotti

Transazioni di cassa

Tenere pulito e ordinato il negozio

Assistenza ai clienti

Si offre stage dalla durata di 6 mesi. Orario di lavoro full-time, 40h settimanali su turni dal Lunedì alla Domenica. Previsto un compenso mensile di 800 euro.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

Buone conoscenze informatiche

Attitudine al contatto col cliente

Voglia di lavorare in team

Spirito commerciale

Disponibilità a lavorare nel week end

Gradito il possesso dell’ attestato del corso di formazione sicurezza sul lavoro – parte generale, in corso di validità.

Gamestop cerca personale a Palermo

L’azienda ricerca, per nuova apertura di un Corner Just In Case, Sales Associate appassionati e solari, con un forte orientamento al risultato e spiccate abilità relazionali.

La figura che stiamo cercando verrà inserita con la mansione di Sales Associate JIC Corner sul punto vendita all’interno CC FORUM PALERMO e in supporto al team, si occuperà di:

vendere i prodotti just in case

preparazione ed esposizione dei prodotti a scaffale

transazioni di cassa

ordine e sistemazione del punto vendita

garantire un Servizio Clienti eccellente

Lavoro su turni dal lunedì alla domenica.

Contratto a Chiamata*

Se passione e simpatia sono i tuoi tratti distintivi,

possiedi un forte spirito commerciale,

hai attitudine al lavoro di gruppo,

empatia e orientamento al cliente sono tra i tuoi punti di forza,

hai buone conoscenze informatiche,

flessibilità e determinazione ti contraddistinguono,

sei disponibile a lavorare nel week end..

e vuoi essere protagonista nella costruzione di esperienze indimenticabili per i nostri clienti…..

Allora questo è il momento giusto per candidarti!



La normativa vigente relativa all’attivazione del contratto a chiamata prevede che il soggetto debba necessariamente avere meno di 24 anni o più di 55 anni. Per questo motivo non potremo tenere in considerazione, per l’offerta di lavoro in oggetto, candidati la cui età anagrafica non rispetta i requisiti sopra descritti.

Gradito il possesso dell’attestato del corso di formazione sicurezza sul lavoro – parte generale, in corso di validità.