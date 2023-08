Lite tra coinquilini finisce con un accoltellato, due denunce

L’ospitalità data ad un amico è stata la causa di un primo diverbio tra due coinquilini, poi sfociato in un incontro chiarificatore

L’ospitalità data ad un amico è stata la causa di un primo diverbio tra due coinquilini, poi sfociato in un incontro chiarificatore durante il quale la vittima è stata prima minacciata di morte e poi colpita al volto con un coltello dal giovane che era stato ospitato. Per questi motivi con le accuse di minaccia e lesioni personali aggravate i carabinieri della tenenza di Scandiano (Reggio Emilia) hanno denunciato alla procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, un 23enne e un 18enne.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Scandiano, tra la vittima, un 22enne abitante a Scandiano, e il coinquilino 23enne, è scoppiato, la sera del 20 agosto scorso, un acceso diverbio perché il 23enne aveva portato in casa un suo amico 18enne, venendo così meno alle regole prestabilite. Sembrava una lite finita così, ma la notte successiva il 23enne ha contattato la vittima invitandola a vedersi in un vicino parco per chiarire l’accaduto. All’incontro era presente anche il giovane ospitato la sera precedente.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 23enne ha minacciato di morte la controparte. A quel punto il 22enne ha chiesto all’amico del coinquilino cosa avesse da guardare e quest’ultimo ha estratto un coltello dalla tasca dei pantaloni e sferrato un fendente al volto della vittima, causandogli lievi ferite da taglio alla guancia e al collo, poi medicate dai medici dell’ospedale di Reggio Emilia. I carabinieri di Scandiano hanno avviato le indagini risalendo ai due presunti autori, che sono stati denunciati.