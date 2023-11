La lite in strada e il violento morso alla mano: falange amputata per 31enne del Palermitano

Un 34enne è stato denunciato per lesioni personali gravi ai danni di un giovane residente nel Palermitano.

Un 31enne residente a Palermo è rimasto vittima di una brutta aggressione in piazza del Carmine a Cagliari in seguito a una lite in strada.

Per quanto accaduto un 34enne di origini senegalesi è stato denunciato per lesioni personali gravi. Stessa accusa rivolta alla donna ritenuta responsabile di un’aggressione con minacce di morte agli infermieri dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Lite in strada a Cagliari, cosa è accaduto

La dinamica dei fatti è ancora da definire. Secondo una prima ricostruzione, riportata dall’agenzia Agi, al culmine di una lite il 34enne avrebbe morso alla mano il 31enne residente in provincia di Palermo e gli avrebbe staccato la terza falange dell’anulare sinistro.

Un gesto dalle gravi conseguenze per l’uomo, che si è recato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità per le ferite riportate. I medici hanno dovuto amputare la falange lesionata.

Immagine di repertorio