Violenta lite tra vicini per le telecamere, “volano” pietre e insulti: 4 denunce nell’Agrigentino

Tutto per delle telecamere di sicurezza, che poi - tra l'altro - sembra abbiano ripreso tutta la scena. Ecco cosa è accaduto a Licata.

Ancora una lite tra vicini di casa nell’Agrigentino, nello specifico a Licata: tutto sarebbe partito da un diverbio sull’installazione di telecamere di sicurezza.

Sul luogo dello scontro si è rivelato necessario l’intervento degli agenti del commissariato di Licata, che hanno fatto scattare 4 denunce a carico dei litiganti.

Lite tra vicini per le telecamere, 4 denunce a Licata

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due famiglie avrebbero avuto un’accesa discussione in merito all’installazione di telecamere di sicurezza in prossimità delle rispettive abitazioni. Una delle famiglie avrebbe fatto installare l’impianto nonostante l’altra non fosse d’accordo. Da qui sarebbe nata la lite, poi degenerata in sassaiola.

A un certo punto qualcuno avrebbe infatti lanciato anche delle pietre. Il tutto sarebbe stato ripreso proprio dalle telecamere di sicurezza installate e oggetto della discussione tra le parti. Sul posto, dopo gli accertamenti di rito, gli agenti del commissariato di Licata hanno denunciato quattro persone. Dovranno rispondere delle ipotesi di reato di violenza privata continuata e getto pericoloso di cose.

Immagine di repertorio