Litigano per cosa guardare in tv, amico colpisce a martellate l’altro: arrestato

La colluttazione tra i due amici è iniziata per stabilire cosa guardare in tv: uno dei due ha preso a martellate l'altro mandandolo in ospedale

Si sono dati appuntamento a casa di uno dei due, nel quartiere San Polo di Brescia. Volevano trascorrere insieme il sabato sera, ma hanno iniziato a litigare su cosa guardare in tv. La discussione è diventata sempre più animata, tanto che il più anziano dei due uomini ha iniziato a colpire l’amico con una mazzetta da muratore, ferendolo gravemente al torace. L’aggressore stato arrestato per tentato omicidio.

Una discussione violenta

Quando si è accorto che il suo amico aveva perso i sensi, l’uomo che lo aveva colpito più volte con la mazzetta da muratore ha chiamato i soccorsi. Protagonisti dell’incredibile vicenda un uomo di 57 anni e uno di 77. Quando sul posto sono arrivati i medici del 118, il più giovane dei due era steso a terra in un bagno di sangue. Trasferito d’urgenza in ospedale, ha superato la fase più critica. Alla fine, se la caverà con una prognosi di trenta giorni e numerosi punti di sutura. Il suo amico che lo ha aggredito è stato arrestato per tentato omicidio.