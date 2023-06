Litigano per una ragazza: 18enne ucciso a coltellate

Gli investigatori hanno fermato il colpevole

Si è trasformata in tragedia la lite tra ragazzi avvenuta a Casal di Principe in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, i due contendenti, rispettivamente di 17 e 20 anni, sono venuti alle mani per questioni di gelosia nei confronti di una ragazza, fino a quando il maggiorenne avrebbe tirato fuoriun coltello colpendo mortalmente il più giovane.

Vana corsa in ospedale

Il dramma, che si è consumato nella notte, ha poi visto la disperata corsa in ospedale degli amici, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto poco dopo. Adesso gli investigatori hanno fermato il colpevole.