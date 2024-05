Litiga coi genitori e si lancia nel fiume: giovane salvata dai carabinieri

Dopo un volo di circa 7 metri la ragazzina era finita nelle acque del fiume rese profonde dalle ultime settimane di pioggia

Miracoloso intervento dei carabinieri che hanno hanno tratto in salvo un’ adolescente. La giovane, dopo un litigio coi genitori, si era gettata nel fiume Sangone dal Ponte Europa di Nichelino, in provincia di Torino. Dopo un volo di circa 7 metri la ragazzina era finita nelle acque del fiume rese profonde dalle ultime settimane di pioggia.

Ragazza avvistata da un passante

Ad accorgersi di quanto stava accadendo un passante che ha subito allertato il 112. Immediatamente sono arrivati sul posto una pattuglia dei carabinieri, sanitari e una squadra dei vigili del fuoco, che si sono occupati congiuntamente del recupero della ragazza.

Alla base del gesto un litigio coi genitori

Dai primi accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine sembra che il gesto dell’adolescente sia riconducibile a delle discussioni avute con i genitori. Trasportata in ospedale in codice verde per approfondimenti sullo stato di salute, è ora in buone condizioni. Si tratta di una ragazza di 16 anni di origini rumene.

