Lo sfogo di Melissa Satta: “Sessismo dare colpa alla donna per sfortuna dell’uomo”

La showgirl e conduttrice tv non ci sta e risponde alle accuse sul suo conto

Melissa Satta non ci sta.

Ospite a “Le Iene”, la showgirl ha voluto “difendersi” dalle accuse che imputano a lei le difficoltà vissute nell’ultimo periodo dal suo compagno, il campione di tennis Matteo Berrettini, costretto a ritirarsi dal torneo di Montecarlo (terzo Master 1000 della stagione) per via di una lesione di secondo grado agli addominali obbliqui.

Il monologo di Melissa Satta

La showgirl, che da tempo è vittima d’insinuazioni e insulti per la sua relazione, ha dichiarato che “all’inizio, a quei commenti sui social, ci si era anche abituata“, ma quando il fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ha capito che il problema era ben più grosso. “Un titolo “Melissa Satta porta sfortuna” che non solo è inaccettabile ma che è indice del sessismo profondo che la nostra società ha interiorizzato. “Cherchez la femme” scriveva Dumas più di 160 anni fa, e questa espressione purtroppo descrive ancora molto bene la tentazione irresistibile, quando qualcosa nella vita di un uomo va storta, a dare la colpa alla sua donna, alla strega capace di prosciugargli talento e buona sorte”, – ha proseguito la showgirl a “Le Iene” per poi concludere: Avete mai letto sui giornali un titolo in cui un uomo di successo è accusato di portare sfortuna alla sua compagna?”.